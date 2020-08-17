Белорусские протесты превращаются в антирусские

17.08.2020, Москва, Максим Карпенко

На митингах в Белоруссии, которые состоялись в минувшие выходные, впервые были замечены флаги Евросоюза и прозвучали антироссийские лозунги.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил белорусский журналист Константин Придыбайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, это произошло во время митинга оппозиции у правительства Белоруссии.

«Там выступала Мария Колесникова – одна из оставшихся трех женщин, которые тянули эту оппозиционную повестку на себе. Я впервые услышал формулировку, что мы – европейский народ, и я впервые увидел европейский флаг сегодня. Флаги Европейского союза я впервые увидел только сегодня. Как и ту риторику, что Владимир Рудольфович [Соловьев] любит на своих стримах спрашивать: а есть ли антироссийская повестка, лозунги?

Мне кажется, они реально начинают чуть-чуть появляться, потому что как раз Колесникова в своем выступлении отметила, что заметьте, мы тут 200 тысяч, якобы собрались, и эти 200 тысяч убрали за собой мусор. Типа мы не грязный народ, мы белорусы, у нас чистые города, чистые даже леса и вот, мы чистый, европейский народ. Ну, звучит как будто мы чистая арийская нация практически, но что есть, то есть», – заявил Придыбайло.

По мнению экс-пресс-секретаря Одесской епархии Андрея Новикова, лозунги белорусской оппозиции по факту направлены против России, а поддержка местных майданщиков сравнима с коллаборационизмом.

«Люди, несущие бело-красно-белые флаги и обертывающие в них себя этим декларируют, примерно, следующее: «Мы хотим вступить в военно-политическую коалицию государств против России и по-возможности ее уничтожить. Наша цель внутри страны – ликвидация всех прорусских сил, в том числе физическая. Чем скорее Белоруссия станет плацдармом НАТО для войны против России, тем лучше».

Соответственно, отвержение или поддержка этих митингов – лакмусовая бумажка. Требование уважать этот «выбор народа» – примерно то же самое, что требование уважать массовую поддержку населением Германии объявления войны России в 1914 и в 1941 годах как выражения «демократического выбора немецкого народа», – написал Новиков в своем блоге.

Российский политолог Владимир Корнилов отмечает, что заявления о том, что митинги оппозиции не направлены против России звучат лишь для внутреннего обывателя – иностранная пресса пишет совершенно другое.

«Российскую аудиторию уверяют, что протесты в Белоруссии – это не о выборе между Россией и Западом. А в это время в интервью польским СМИ белорусские оппозиционеры прямо говорят, что воюют против «угрозы от Лукашенко, Кремля и Лубянки», за «окончательное возвращение Белоруссии в Европу». На Западе эти активисты честнее», – пишет Корнилов в своем блоге.

Он ссылается при этом на комментарий основателя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика «Польскому радио»: «Белорусы должны вернуться в Европу. Естественно, это произойдет, как только у белорусов появится возможность выбирать власть. К сожалению, этого права белорусов лишили на 24 года. Виноват в этом Александр Лукашенко. В том, что происходит в Беларуси, виноваты он и его партнеры на протяжении 26 лет – Кремль и Лубянка».

О том, что протесты в Белоруссии приобретают антироссийский характер, в своем блоге пишет и украинский политолог Александр Семченко: «В Минске обклеили постамент памятника Ленину всякой хе…ней. Напоминаю, что в Украине Ленинов тоже не сразу сносить начали».