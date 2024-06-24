Белорусские рабочие будут строить АЭС в России
Белорусские рабочие будут строить 3-й и 4-й энергоблоки АЭС в Ленинградской области.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши специалисты начали отработку поставки туда широкой номенклатуры стройматериалов. Знаю, что есть спрос на уникальных строителей, которые у нас подготовлены с помощью РФ», – сказал Лукашенко.
По его словам, белорусские компании заинтересованы принять участие в крупных инвестиционных проектах Ленинградской области, в частности в газификации, поставке строительных услуг и материалов.
Лукашенко напомнил, что у Белоруссии есть свой зерновой терминал в Выборгском районе и порт в Мурманске, поэтому она намерена заняться восстановлением железных дорог.
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