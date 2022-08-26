Белорусские самолёты уже переоборудованы под ядерное оружие – Лукашенко

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Белорусские самолеты уже способны нести ядерное оружие.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении Минского механического завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они должны понимать, что никакие самолеты и вертолеты, если они пойдут на обострение, их не спасет. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Поэтому пусть привозят», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что американское оружие, поставляемое США для Украины, оседает в Польше.

«Вот уровень Польши. Они литовцы – шавки эти бегают. Пусть думают. Я их предупредил. Не дай бог, какая-нибудь серьезная провокация против Белоруссии – цели у нас определены. Центры принятия решений мы знаем. Я не угрожаю никому. Инсайдерская информация», – сказал Лукашенко.

В то же время он уверен, что Польша не пойдет на обострение.

«На настоящий момент не все безумцы в Польше. Если Дуда с Моравецким подвинулись мозгами, то военные – не дураки, они понимают, какой может быть ответ. Они не нагнетают обстановку на границе. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Россией – государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, ответ будет мгновенным», – сказал Лукашенко.