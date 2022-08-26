Белорусские самолёты уже переоборудованы под ядерное оружие – Лукашенко

26.08.2022  20:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, ЯО


Белорусские самолеты уже способны нести ядерное оружие.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении Минского механического завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусские самолеты уже способны нести ядерное оружие. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил...

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«Они должны понимать, что никакие самолеты и вертолеты, если они пойдут на обострение, их не спасет. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Поэтому пусть привозят», – сказал Лукашенко.

Он сообщил, что американское оружие, поставляемое США для Украины, оседает в Польше.

«Вот уровень Польши. Они литовцы – шавки эти бегают. Пусть думают. Я их предупредил. Не дай бог, какая-нибудь серьезная провокация против Белоруссии – цели у нас определены. Центры принятия решений мы знаем. Я не угрожаю никому. Инсайдерская информация», – сказал Лукашенко.

В то же время он уверен, что Польша не пойдет на обострение.

«На настоящий момент не все безумцы в Польше. Если Дуда с Моравецким подвинулись мозгами, то военные – не дураки, они понимают, какой может быть ответ. Они не нагнетают обстановку на границе. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Россией – государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, ответ будет мгновенным», – сказал Лукашенко.

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