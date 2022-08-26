Белорусские самолёты уже переоборудованы под ядерное оружие – Лукашенко
Белорусские самолеты уже способны нести ядерное оружие.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении Минского механического завода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Они должны понимать, что никакие самолеты и вертолеты, если они пойдут на обострение, их не спасет. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Поэтому пусть привозят», – сказал Лукашенко.
Он сообщил, что американское оружие, поставляемое США для Украины, оседает в Польше.
«Вот уровень Польши. Они литовцы – шавки эти бегают. Пусть думают. Я их предупредил. Не дай бог, какая-нибудь серьезная провокация против Белоруссии – цели у нас определены. Центры принятия решений мы знаем. Я не угрожаю никому. Инсайдерская информация», – сказал Лукашенко.
В то же время он уверен, что Польша не пойдет на обострение.
«На настоящий момент не все безумцы в Польше. Если Дуда с Моравецким подвинулись мозгами, то военные – не дураки, они понимают, какой может быть ответ. Они не нагнетают обстановку на границе. Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Россией – государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, ответ будет мгновенным», – сказал Лукашенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.