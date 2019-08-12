Белорусские шпионы массово «сдаются» СБУ

12.08.2019, Москва, Елена Острякова

Гражданина Украины, обвинявшегося в госизмене и подрывной деятельности, не стали наказывать на родине, потому что он добровольно назвал имя своего вербовщика в Белоруссии. Вообще-то наказание по данным статьям предусматривает от 12 до 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сегодня сообщает белорусская служба «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как следует из материалов уголовного дела, украинца якобы завербовал во второй половине 2017 года сотрудник управления финансовых расследований Комитета госконтроля Брестской области Владислав Л. Сообщается, что в Белоруссии подтвердили наличие такого сотрудника, однако заявления про «шпионаж» комментировать не стали.

Украинец пообещал Владиславу Л собрать информацию про охрану госграницы и личный состав части, расположенной на Волыни. Видимо он выполнил задание, поскольку последовало очередное: собрать информацию о личном составе Волынского подразделения СБУ. В отличии от шпионажа за пограничниками, слежка за спецслужбами так возмутила гражданина, что он пошел и якобы сдался.

Это уже четвертое сообщение о добровольной сдаче граждан, завербованных в Белоруссии. Это одинаковые истории, в которых украинцы добровольно сдавались в СБУ. Их «вербовали» в различных местах Белоруссии, причем не только КГБ, но и другие госструктуры, обычно после какого-то правонарушения. Якобы кураторы просили собирать информацию о ситуации в приграничных районах. Лишь в одном сообщении есть конкретика: белорусов интересовали каналы контрабанды янтаря и оружия из Украины. Все шпионы добровольно сдавались и поэтому освобождались от следствия.