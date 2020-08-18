18.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Изменения в Конституцию, Политика
Просмотров:

Белорусские силовики будут держаться за Лукашенко до последнего


Если белорусская власть и оппозиция не придут к компромиссу, то страну ожидает затяжной гражданский конфликт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил минский политолог Алексей Дзермант.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пока мы не видим, что одна из сторон идет другой навстречу. А это нужно делать, иначе нас ждет затяжной гражданский конфликт. Речь не о перевыборах. Речь о том, чтобы в течение полугода подготовить конституционную реформу с распределением полномочий от президента к другим органам власти. Лукашенко должен заявить, что это его последний срок, объявить после референдума по конституции перевыборы в парламент, усилить роль партий и общественных движений», – считает эксперт.

При этом он назвал маловероятным сценарий, при котором президент Александр Лукашенко совсем лишится поддержки элит.

«Силовики будут ему верны, потому что оппозиция будет требовать судов и расправ над ними», – прогнозирует Дзермант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть