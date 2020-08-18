Белорусские силовики будут держаться за Лукашенко до последнего

18.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Если белорусская власть и оппозиция не придут к компромиссу, то страну ожидает затяжной гражданский конфликт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил минский политолог Алексей Дзермант.

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«Пока мы не видим, что одна из сторон идет другой навстречу. А это нужно делать, иначе нас ждет затяжной гражданский конфликт. Речь не о перевыборах. Речь о том, чтобы в течение полугода подготовить конституционную реформу с распределением полномочий от президента к другим органам власти. Лукашенко должен заявить, что это его последний срок, объявить после референдума по конституции перевыборы в парламент, усилить роль партий и общественных движений», – считает эксперт.

При этом он назвал маловероятным сценарий, при котором президент Александр Лукашенко совсем лишится поддержки элит.

«Силовики будут ему верны, потому что оппозиция будет требовать судов и расправ над ними», – прогнозирует Дзермант.