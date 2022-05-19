Белорусские силовики вышли на спонсоров убийц русских солдат

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Новости Украины

На сайте Следственного комитета Белоруссии в качестве главной новости на момент написания этой статьи стоит материал под заголовком «Следствием устанавливаются пособники финансирования военного конфликта за рубежом».

Этими пособниками оказались простые белорусские граждане, которые повелись на пропаганду «беглой» оппозиции и решили лично помочь денежкой формируемому из этнических белорусов на Украине нацбату имени Калиновского.

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Нацбат этот сейчас люто пиарится всей змагарской пропагандой и, по всей видимости, желающих ему помочь из числа остающихся в Белоруссии змагаров нашлось немало. Теперь ведомство генерал-майора юстиции Дмитрия Горы шлет им привет.

Все они являются пособниками в рамках возбужденного СК Белоруссии уголовного дела по ч.2 ст.361-3 Уголовного кодекса за финансирование и иное материальное обеспечение участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях.

Статья это вполне серьезная и предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Само уголовное дело возбуждено против руководителя фонда солидарность BYSOL Андрея Стрижака. Стрижак – фигура в Белоруссии известная и одиозная. Пожалуй, это один из самых мерзких представителей белорусской политэмиграции. До 2020 года Стрижак был мало, кому известен и числился гомельским активистом. Известность к Андрею пришла в марте 2020 года, когда он начал собирать деньги на борьбу с COVID-19.

Страх населения перед пандемией и первые неуклюжие шаги белорусского государства по борьбе с ней сделали свое дело. Основанную Стрижаком кампанию BYCOVID19 тогда считали крупнейшим волонтерским проектом. Известно, что еще весной 2020 года медиков поддержали на общую сумму более 1,7 миллионов долларов. Однако врачи своих денег не получили.

В июле того же года Стрижак уехал за границу, а в октябре в телеграм-канале инициативы появилось следующее сообщение:

«Раз денег хватает на оплату работы сотен омоновцев, оплату за посещение провластных митингов, закупку партий бронежилетов и прочего оборудования для войны против своего народа, то денег должно хватать и на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, аппаратов ИВЛ, а также оплаты сверхурочной работы в лечебных учреждениях».

Государство, к слову, со своей задачей неплохо справилось – медики, контактирующие с ковидными больными, получили достойные надбавки. Куда же делись собранные Стрижаком деньги, надеюсь, когда-нибудь узнают белорусские следователи.

Но настоящий звездный час пришелся на осень 2020 года. Тогда он запустил мощный финансовый насос из множества фондов, собиравших деньги на протесты, оплату штрафов и «суточных» осужденным по административным делам оппозиционерам и поддержку семей тех оппозиционеров, кому повезло меньше и кто получил уже уголовные сроки.

Собирали и на помощь уволенным участникам забастовок, которым обещали полгода платить неплохое пособие, собирали на поддержку спортсменов, снова врачей и так далее. Фантазии у Стрижака хватало и во всех созданных фондах можно было запутаться. В центре всей этой паутины находился сам Стрижак и его «фонд белорусской солидарности BYSOL», признанный белорусскими властями экстремистской организацией. Счет сумм шел уже на десятки миллионов.

На этом этапе Андрея можно было даже зауважать. Как врага, проявляющего благородство и прилагающего огромные усилия для поддержки своих. Но, как нетрудно догадаться, уважать его оказалось не за что. До большинства получателей деньги так и не дошли, а змагарский Остап Бендер снова оказался в центре финансовых скандалов.

Тем не менее, когда на Украине начались военные действия, наш герой снова решил собрать деньжат – теперь уже на поддержку формируемого белорусского нацбата. Собственно, именно за это против него и было возбуждено очередное дело. Уголовных дел против него возбуждено уже немало, однако он находится вне досягаемости белорусского правосудия, чувствуя себя в безопасности и толкая на криминал рядовых граждан.

Но, если генерал Гора не может прийти к самому Стрижаку, подчиненные Горы вполне в состоянии прийти к тем, кто при его посредничестве из собственного кармана финансировал убийства русских солдат. Судебный процесс над ними обещает быть громким.