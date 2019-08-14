Белорусские следователи копают под россиян по делу о «смертельном салюте»

14.08.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские следователи склонны возложить основную ответственность за взрыв на салюте в Минске, повлекшем гибель человека, на представителей российской фирмы-поставщика зарядов для фейерверка.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас уже очевидно, что наиболее предпочтительной версией является некачественные фейерверочные изделия, а именно заряды, которые выстреливали из этих салютных установок. Установлено, что заряды перед тем, как они были опущены в мортиры, подвергались механическому воздействию, которое не предусмотрено технической документацией. Поскольку они не помещались в мортиры, представители российской фирмы-поставщика и по их рекомендации наши военнослужащие подвергали их обрезанию, укатыванию о твердую поверхность», – сказал Носкевич.

Следствию еще предстоит выяснить, эти ли действия стали причиной взрыва. Для этого будет проведен комплекс экспертиз.

«При проведении этих экспертиз будут проведены экспериментальные запуски фейерверочных изделий. Мы надеемся, что это поможет расставить окончательные акценты и выяснить, из-за чего же взрыв произошел. Проверяются и другие аспекты, которые предшествовали салюту: как закупались фейерверочные изделия, почему длительное время они закупались у одного поставщика, на каких условиях», – добавил представитель белорусского Следкома.

Во время салюта в честь Дня Независимости 3 июля произошли подрывы в трех из шести мест, где производился салют. От осколочного ранения в шею погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.

Обвинение было предъявлено двум россиянам – сотрудникам компании «Пиро Росс» из Сергиева Посада. Начальник конструкторского бюро № 3 ОАО «Пиро-Росс» Андрей Инкин заявил, что его сотрудники не прикасались к снарядам для салюта, а только согласовали его сценарий. Все манипуляции осуществляли белорусские военные. При этом гарантийный срок пушки, из которой осуществлялись залпы был просрочен.