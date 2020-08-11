Белорусские СМИ продолжают раздувать тему «провокаторов из России»

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусское государственное информагентство «Белта» выложило сегодня видео, озаглавленное «Задержание провокаторов беспорядков». Молодые люди на видео избиты, их тела покрыты татуировками с нацистской символикой.

Два молодых человека в одежде сообщают, что приехали из Твери «с туристической целью» и отдыхали в санатории.

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Другой мужчина сообщает, что у него 12 судимостей по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 206 (захват заложника), 205 (террористический акт).

Связаны ли между собой все показанные люди, не поясняется.

«Неловко, конечно, получается: вагнеровцы, которые якобы должны были организовать беспорядки в Белоруссии, сидят. А беспорядки и без них устраиваются. Не могут же белорусы сами по себе вот так вот выступать, должны быть какие-то координаторы.

И в роли провокаторов нам выдают группу каких-то нацистов-рецидивистов. Мельчает российская закулиса – от «наемников» к зекам. И ведь они на полном серьезе думают, что народ в это верит. Окей, этих взяли, видимо, сегодняшняя ночь должна пройти спокойно», – прокомментировал видео журналист Александр Коц в своем Телеграме.

«Коммуникационный центр Ходорковского» заявил в своем «фейсбуке», что двое на видео являются членами организации «Открытая Россия».

«Белорусские чиновники выпустили это видео, в котором утверждают, что задержанные, которых избили, являются российскими провокаторами. В них входят Артем Важенков и Игорь Рогов, два молодых активиста «Открытки». Они пришли на освещение выборов и протестов и теперь обвиняются в их организации», – говорится в сообщении.

Между тем, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что координатора «Открытой России» и активиста «Голоса» Артема Важенкова отпустят ближайшее в время.

Сегодня же белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что микроавтобус с российскими номерными знаками, “полностью загруженный боеприпасами, палатками и другими предметами для организации уличных беспорядков”, был найден за городским торговым центром “Рига”. В сюжете говорится, что якобы «украинские и российские следы в организации протестов» прослеживаются не только в Минске, но и в Новополоцке и других городах страны.

Однако, как выяснило «Радио Свобода», микроавтобус принадлежит московскому кинопродюсеру Вальдемару Грубову.

«Он там стоит полгода, мы снимали там телесериал для телеканала ТВЦ. Там есть палатки, чайники и другие вещи, необходимые для съемочных групп», – сказал продюсер.

По словам Грубова, он хотел забрать микроавтобус, но не смог этого сделать из-за пандемии. Микроавтобус все еще припаркованный на той же площадке, но не опечатан.