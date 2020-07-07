07.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
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Белорусские социологи уже объявили результаты президентских выборов


Лишь 11,5% участников соцопроса, проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований Белорусского комитета молодежных объединений, считают предстоящие выборы президента пустой формальностью, которая ни на что не влияет.

Об этом сообщает БелТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парадоксально, но выборы «важным событием в жизни страны» считают 91,9% опрошенных. Таким образом, намного более 3% белорусов назвали «важной» формальную, ни на что не влияющую процедуру.

Вообще, высокая оценка значимости выборов выглядит, мягко говоря, странно в условиях, когда вероятные конкуренты действующего президента Александра Лукашенко устранены еще до регистрации.

Бывшему IT-менеджеру Валерию Цепкало белорусская ЦИК не зачла большую часть подписей, собранных в его поддержку. Еще один претендент, экс-банкир Виктор Бабарико, хотя и с зачтенными подписями, но находится в СИЗО. Его подозревают в совершении серьезных экономических преступлений.

После регистрации компанию Лукашенко в избирательном бюллетене, скорее всего, составят 3-4 кандидата-спойлера. Тогда логично предположить, что 64% участников опроса, которые рассматривают выборы как «возможность повлиять на будущее развитие страны», будут голосовать за действующего президента (глупо рассчитывать на влияние, отдавая свой голос заведомым лузерам).


Прогнозной (плановой) явкой нужно, вероятно, считать те 91,9%, которые назвали выборы важным событием. Уж они-то должны прийти на участки.

Если пересчитать долю желающих влиять от тех, кто будет голосовать, то получаем примерно 70% за Лукашенко.

Оставшиеся 30% (сюда входят и те 3%, которые считают выборы формальностью, но все равно проголосуют) поделят между собой спойлеры. Правильно ли мы поняли подсказку молодых белорусских социологов, станет известно 9 августа – в день голосования.

Социологическое исследование проходило 19-29 июня в онлайн-формате. В опросе приняли участие более 2,1 тыс. респондентов. При этом статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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