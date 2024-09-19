Белорусские специалисты начали учить российских коллег работе на РСЗО «Полонез» – Баранец

Российские военные уже начали обучаться работе с высокоточной белорусской РСЗО «Полонез».

Об этом в эфире информагентства «БелТА» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данный момент, когда мы с вами сейчас разговариваем, я надеюсь, еще белорусские специалисты присутствуют на нашем большом полигоне «Ашулух» и учат россиян стрелять из гениального, я не побоюсь сказать, великолепного оружия – реактивной системы залпового огня «Полонез». Я думаю, что это оружие может нам помочь, но при одном случае – если Китай даст разрешение на использование их ракет. Ко мне пришел слушок, что высоколобые, умные конструкторы белорусские уже изобрели свои ракеты. Я держу за вас, братья, кулачок. Если это будет – это будет очень широкий шаг в развитии данного вида оружия», – заявил Баранец.