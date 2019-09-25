25.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, История, Политика
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Белорусские власти признали, что зря отмечали столетие БССР

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович поставил под сомнение тезисы белорусских националистов, которые возводят белорусскую государственность ко временам Киевской Руси, и одновременно польстил президенту страны Александру Лукашенко.

Свое мнение о белорусской государственности политик высказал в интервью телеканалу CTVBY, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, наверное, нарываюсь на определенную критику, потому что мы торжественно отмечали столетие Белоруссии как самостоятельного государства. Но мне представляется, что все это условно: и ВКЛ, и Полоцкая, и Туровская, – это все были элементы государственности. И даже БССР – тоже имела лишь элементы суверенитета. Но полноценное настоящее белорусское государство состоялось последние 25 лет.

Я могу аргументировано доказать, что только с установлением института президентства этот процесс приобрел устойчивый стабильный, необратимый характер. Беларусь состоялось как независимое государство, в котором работают все институты, государство, которое узнаваемо в мире не только по политических заявлениям, но и по экономическим достижениям, социальным успехам, государство, с мнением которого считаются», – сказал Мясникович.

1 января 2019 года отмечалось столетие провозглашения ССРБ, ставшей впоследствии Белорусской Советской Социалистической Республикой, правопреемником которого стала современная Белоруссиия.

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