Белорусские власти рискуют окончательно добить бизнес

02.04.2020, Минск, Артем Агафонов

В экономике всего мира наступил тот самый «черный день», на который обычно принято откладывать сбережения, чтобы как-то продержаться, когда он наступит. И дело уже не только в ценах на нефть, скачущих валютных курсах. Границы закрыты, а во многих странах экономика попросту встала.

В этой ситуации многие правительства вынуждены идти на экстраординарные меры и тратить беспрецедентные суммы. США уже выделили более 2,6 триллиона долларов, Германия – более 1,4 триллиона (и это – 37 процентов от ВВП страны). Антикризисный пакет России пока относительно невелик, но тоже предусматривает поддержку бизнеса и выплаты уязвимым слоям населения, свои социальные программы вводят некоторые регионы. После решения о продлении нерабочих дней на весь апрель этот антикризисный пакет, несомненно, будет увеличен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На этом фоне белой вороной выглядит Белоруссия, в которой серьезные карантинные меры пока не приняты, и ни о какой самоизоляции речи не идет. Недавно белорусское правительство все-таки приняло поправку в бюджет на 2020 год, выделив на борьбу с коронавирусом 2,35 миллиона белорусских рублей. По текущему курсу это составляет примерно 900 тысяч долларов. Обсуждаются некоторые меры по поддержке бизнеса, вроде отсрочки платежей за аренду недвижимости, но и они пока не приняты. Зато нет недостатка в действиях властей, которые попросту добивают бизнес в непростое и без того время.

Первой ласточкой стал жесткий запрет Лукашенко на увольнение работников во время кризиса любыми предприятиями, независимо от формы собственности. В какой-то нормативный акт он оформлен не был, но угрозы звучали довольно внушительно. Такой запрет еще можно понять с моральной точки зрения, но социальная защита граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию – это, в первую очередь, дело государства.

Белорусское государство фактически от него самоустранилось. Степень самоустранения подчеркивается и белорусскими пособиями по безработице. Сейчас официально зарегистрированный безработный в Белоруссии может рассчитывать на помощь от государства в размере от 18,9 до 54 белорусских рублей. В пересчете на российские, это составляет примерно от 630 до 1800. Неудивительно, что подавляющее большинство, потеряв работу, предпочитает попросту не связываться с государством и рассчитывать сами на себя.

О другом ударе по бизнесу жители республики узнали вчера. Может, это и была бы неплохая первоапрельская шутка, но это было реальное постановление Правительства №184 от 30 марта «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке». Основной такой мерой стала… заморозка цен. До 31 августа весь бизнес обязали повышать цены и тарифы не более, чем на 0,5 процента в месяц.

Это положение касалось не только госсектора, но вообще всех, включая индивидуальных предпринимателей. Есть, правда, одна лазейка – повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.

Допустим, с этой комиссией будет легко договориться государственному промышленному гиганту, вроде завода телевизоров «Горизонт», работающего, в основном, на импортных комплектующих. Но для малого и среднего частного бизнеса все будет гораздо сложнее, а для какого-нибудь ипэшника, живущего с точки на рынке – и вовсе нереально. Да и пространство для коррупции такая модель представляет просто необозримое.

Мера, конечно, популистская. Так сказать, забота о простых гражданах. Вот только очень многие бизнесы попросту не выдержат такого. Дело в том, что белорусский рубль сильно девальвировался. Если в начале года доллар стоил 2,10 рубля, то сейчас – 2,60. И основная часть этого роста пришлась на последние недели. Не сказать, что цены выросли так уж драматически. В среднем – не более, чем на 10 процентов. Импорт – немного больше, местные товары – немного меньше, некоторые, например, таксисты – даже урезали тарифы. К инфляции белорусы привыкли, и к повышению цен в кризисные времена в целом относятся с пониманием.

Поможет ли такая мера потребительскому рынку? Разумеется, нет. Результатом могут быть только массовые банкротства, увольнения и товарный дефицит. С последним Лукашенко уже приходилось сталкиваться в начале правления, когда попытки сдерживать рост цен привели к исчезновению продуктов и неуклюжим попыткам разруливать все вручную.

Фразу Александра Григорьевича «стоило взяться за яйца, как пропало молоко» белорусы не могут забыть уже больше 20 лет. Что пропадет в этот раз?