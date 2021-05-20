Белорусские военные могут быть направлены в Сирию и Карабах – эксперт

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Белоруссия должна больше инвестировать в свой оборонный потенциал, чтобы не зависеть полностью от России.

Об этом в интервью youtube-каналу БелРосТВ заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО Ран Дмитрий Стефанович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия и Белоруссия очень близки в военной сфере, очень сильно взаимозавязаны оборонно-промышленные комплексы двух стран. Но при этом нельзя не отметить, что, все-таки, Белоруссия могла бы несколько больше инвестировать в собственный военный потенциал. Потому что сейчас, конечно, безопасность Белоруссии обеспечивается в первую очередь за счет российского зонтика, в том числе ядерного. Поэтому, мне кажется, что те тренировочные центры, которые сейчас создаются в соответствии с решением министерства обороны, насколько я помню, два на территории России и один на территории Белоруссии, они направлены и на повышение потенциала именно белорусских вооруженных сил как таковых, как их веса в единой региональной группировке войск», – сказал Стефанович.

Он допускает, что белорусские военнослужащие в перспективе могут быть направлены в Сирию и Нагорный Карабах.

«Безусловно, Россия поделится опытом боевым. Российские военнослужащие прошли обкатку боем в Сирии, в других региональных конфликтах, российские военнослужащие осуществляют миротворческие операции, в том числе в Нагорном Карабахе. Это опыт бесценный, потому что ничто не сравнится с реальной практикой боевых действий и реальной практикой других операций в условиях, приближенных к боевым. Я думаю, этот опыт позволит подтянуть уровень белорусских военнослужащих. Более того, я не исключаю такой сценарий, при котором уже белорусские военнослужащие в составе миротворческих контингентов могут быть задействованы в операциях, которые сейчас выполняют российские вооруженные силы», – сказал Стефанович.