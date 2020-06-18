Белорусские выборы: Пророссийских кандидатов нет и не предвидится

18.06.2020, Минск, Артем Агафонов

Претенденты на попадание в избирательный бюллетень белорусских президентских выборов-2020 только заканчивают сбор подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата. Шансы собрать необходимые 100 тысяч и получить кандидатское удостоверение имеют, хорошо, если половина из 13 персонажей, участвующих на этот момент в гонке. Но уже сейчас ясно, что, кто бы на этих выборах не победил, пророссийские политики будут в оппозиции.

То, что Лукашенко – не друг России и враг белорусских политиков и общественных деятелей, выступающих за углубление интеграции и поддерживающих внешнеполитический курс РФ, стало понятно уже давно. Было время, когда он позиционировал себя, как главный союзник России на постсоветском пространстве. Но при этом все независимые от власти пророссийские структуры десятилетиями старательно вытаптывались – конкуренции он не терпел.

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Теперь он перестал быть другом даже на словах. Количество антироссийских высказываний в его выступлениях в последнее время зашкаливает. Дня не проходит, чтобы он не отпустил очередной оскорбительный комментарий. Его окружение недавно договорилось до того, что Россия вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Не приходится сомневаться, что в самое ближайшее время, вслед за Хиллари Клинтон и Петром Порошенко, в Минске заговорят о «российском вмешательстве в выборы». И это в стране, в которой вся оппозиция уже лет 30 находится на полном обеспечении США и их союзников из Евросоюза, что является общеизвестным фактом, но, почему-то никого не смущает.

Разворот Белоруссии в сторону Запада идет уже давно и выборы лишь ускорили процесс. До такой степени, что я не удивлюсь, если выход из Союзного государства будет оформлен Лукашенко еще до выборов.

Но и среди других кандидатов «своих» для сторонников «Русского мира» в Белоруссии нет. Была надежда на Валерия Цепкало, который высказался в поддержку русского языка, но потом он включил Грету Тунберг и начал говорить о необходимости вынесения всех (!) «вредных» предприятий за черту городов и создания для промышленности «резерваций» вдали от населенных пунктов, закрытии АЭС и т.д. Главной отраслью экономики он определил IT-сектор, который в Белоруссии процветает разве что за счет аутсорсинга и низких налогов, забыв, что не каждого тракториста можно переучить в программиста. В общем, для хипстеров – сойдет. Для остальных – не очень. И рейтинг Цепкало, поначалу, неплохой, устремился вниз.

Основной соперник Лукашенко сейчас – Виктор Бабарико, в течении 20 лет возглавлявший белорусскую «дочку» «Газпромбанка». Некоторые радикальные националисты реагируют на этот факт и называют бывшего банкира «ставленником российского олигархата». Но ментально Бабарико ближе к ним, чем к нам. Еще будучи главой «Белгазпромбанка», он за деньги вкладчиков выпускал немаленьким тиражом книги русофобки Алексиевич, чтобы передать их библиотекам (которые, впрочем, от такого подарка отказались), поддерживал другие «национально ориентированные» проекты.

Взгляды Бабарико на историю тоже показательны. Ключевыми датами белорусской истории он назвал коронацию литовского короля Миндаугаса (белорусские земли тогда входили в состав Великого княжества Литовского), создание Белорусской народной республики в 1918 году (виртуальное государство, провозглашенное после отступления большевиков по условиям Брестского мира. Суверенитетом не обладало, свою территорию не контролировало, никем признано не было, сейчас является иконой националистов), а также провозглашение независимости в 1991 году (тут понятно, хотя для многих крушение СССР было трагедией). В общем, типичный «лицьвин». Совершенно иная историко-культурная идентичность.

Остальные претенденты – еще хуже. В основном – хорошо знакомые «профессиональные змагары» из либерально-националистической оппозиции. Ничего хорошего от этой публики не приходится ожидать по определению.

Получается, куда не кинь – всюду клин. «Президента мечты» в ближайшие 5 лет в Белоруссии точно не будет. Придется отстаивать право на свои взгляды, язык и идентичность. Останется Лукашенко – продолжится «белорусизация», конфликт с Россией будет углубляться дальше, американские эмиссары будут дальше летать в Минск с пугающей периодичностью и строить очередной «бастион против российского империализма». Охота на ведьм и поиски «руки Москвы» только усилятся. При этом все будут решать амбиции и эмоции первого лица, не всегда согласующиеся с мнением народа, интересами государства и даже законами экономики.

Сможет его одолеть Бабарико – сам он человек более мягкий и свою роль видит скорее, как менеджерскую. Сам он, скорее всего, сосредоточится на экономике, лично не навязывая обществу язык, символику или идеологию. При нем возможностей для легальной политической деятельности будет больше. Но больше ее будет и у многочисленных «змагаров», агрессивных и взращенных на западные гранты при попустительстве Лукашенко.

Просто не будет ни в том, ни в другом случае. Очевидного выбора нет и сейчас каждый в пророссийском лагере делает его сам.