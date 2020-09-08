Белорусские заводы порежут на металлолом после победы майданщиков

08.09.2020, Москва, Максим Карпенко

В случае, если белорусским майданщикам удастся свергнуть действующего президента Александра Лукашенко, предприятия республики будут мгновенно приватизированы и порезаны на металлолом.

Об этом в эфире интернет-канала «День» заявил политический эксперт Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вассермана, именно с этим связаны попытки устроить забастовки на белорусских предприятиях.

«Лукашенко не дает приватизировать очень многие лакомые куски белорусского хозяйства. Мы удивляемся, что на многих государственных предприятиях прошли забастовки. А забастовки эти прошли потому, что руководители этих предприятий надеются – если Лукашенко свалят, то они смогут под шумок приватизировать лакомые кусочки, вверенные им в управление.

Но, правда, распродать эти кусочки они смогут только на металлолом, поскольку понятно, что всем нужны потребители и никому не нужны конкуренты, поэтому, как только белорусские предприятия будут приватизированы, их западные конкуренты их постараются обанкротить, чтобы либо перекупить, но уже за смешные гроши, либо просто закрыть, чтобы не мешали.

Это, конечно, очень страшно для хозяйства республики, для тех, кто в нем трудится и зарабатывает, но многим руководителям казенных предприятий, судя по опыту их коллег во время приватизации в Российской Федерации, вполне достаточно, если к их рукам прилипнет цена металлолома. Этого хватит, чтобы до конца жизни отдыхать и не бедствовать. Ну а что произойдет с предприятием, с его работниками – да кого же это при таких обстоятельствах волнует», – заявил Вассерман.