Белорусские змагари открыли новый фронт борьбы с Русским миром – в минских маршрутках

13.01.2020, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный белорусский сайт TUT.BY возмущен тем, что в минских маршрутных такси на мониторах стали демонстрировать информационные сюжеты о достопримечательностях и истории России.

«Российские новости, „уникальная природа России“, праздничные дни России и т.п. Что это за „русский мир“ в Минске? Мы живем в Беларуси, зачем мне знать про памятные даты России?» — цитирует сайт якобы письмо своего «возмущенного читателя».

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Директор компании Илья Чайковский был вынужден оправдываться перед оппозиционными журналистами, что ролики им присылает компания, установившая в маршрутках телевизоры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы живем в Союзном государстве, вы в курсе? Ничего запрещенного в роликах не крутится, там информация из широкого доступа. На телевизоры мы заключили договор, организация установила их, ничего не соответствующего закону там нет. Идет беззвучный вариант роликов, ни водителю, ни пассажирам они не мешают», – ответил Чайковский.

Он пояснил, что в Белоруссии пока не выпускают подобного контента.

«Но я бы тоже с удовольствием смотрел белорусскую новостную ленту, я их попрошу, чтобы они это сделали. Сейчас они мне раз в неделю присылают ролики, мы их ставим. Люди реагируют положительно, пассажиры довольны», – оправдывается перевозчик.

Ранее белорусские националисты пытались добиться замены русскоязычных вывесок в городе Браслав. И только принципиальная позиция активиста Артема Агафонова помешала им навязать это решение местным властям.

Кроме того, националисты уже устраивали акцию по белорусизации общественного транспорта в Орше. Они требовали, чтобы названия остановок и расписания движения перевели на мову. Однако в этом городе районные власти также выступили на стороне русскоязычного большинства.

В Гродно «мовнюки» подняли скандал из-за отсутствия информации на белорусском языке на сайте облисполкома, а в Слониме заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.

Ранее националистическая тусовка уже добилась отмены строительства Софийского собора и установки памятника княгине Ольге в Витебске, заставила местные власти сбить стихотворение «Клеветникам России» с памятника Пушкину (кстати, подарок российского благотворительного фонда) в Могилеве и вынудила чиновников не устанавливать памятный знак в честь Петра I в Горках.