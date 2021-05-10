Белорусские змагары провалили свой «день непобеды»

10.05.2021, Минск, Артем Агафонов

У белорусской прозападной оппозиции накануне Дня Победы был какой-то нездоровый ажиотаж. Звал на улицы своих сторонников Павел Латушко, грозилась «Днём Икс» в своём видеоблоге Ольга Карач, в соцсетях и телеграм-каналам активно раскручивали новый слоган «Победили фашизм – победим и лукашизм».

Не победили. Не сказать, что режим даже не дрогнул. Содрогнулся. Лукашенко даже политическое завещание с утра пораньше написал, распорядившись передать власть в случае своей насильственной смерти Совету безопасности во главе с премьером. Но такой декрет – это, скорее, по части персональных фобий «батьки», чем имеет отношение к реальной активности оппозиции. Праздник Лукашенко благополучно пережил, даже пару раз появившись на публике и поговорив по телефону с Путиным. А змагары свой праздник провалили.

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Намерения были серьёзные. Конечно, повторение по-настоящему мощных протестов, как в августе-сентябре прошлого года сейчас уже даже фантастикой не назовёшь, но массово прийти на официальное мероприятие и устроить там какое-нибудь непотребство они могли. Даже на неофициальный «Бессмертный полк, разрешённый, наконец, властями в Витебске, грозилась прийти со своей символикой, заставив здорово понервничать организаторов. Но в итоге все ограничилось какими-то совсем уж микроскопическими инцидентами вроде задержания в Минске парочки с цветами, перевязанными лентой неподобающей раскраски.

Курьёз, конечно, но в Белоруссии степень маразма в борьбе с БЧБ уже дошла до того, что перекрашивают дымовые трубы, а задержание за ленточку – это почти норма. В общем, все, как мы уже привыкли. В этот раз оппозиционная гора даже мышь родить оказалась не способна, только воздух немного испортила.

Вообще, явиться на День Победы с бело-красно-белыми флагами и тому подобной змагарской атрибутикой – это явно из серии «слабоумия и отвага». Примерно, как заявиться в гости к добропорядочной еврейской семье и начать общение с жеста «от сердца к солнцу«. Есть вероятность того, что устроивший такое, сам побежал бы искать правоохранителей наперегонки с желающими объяснить, насколько он неправ. Видимо, настолько слабоумных среди оппозиционеров практически не нашлось. Недооценили опять вожди свою аудиторию.

Вообще, культ Победы для белорусской прозападной оппозиции – явление чужеродное. Эта публика любит покритиковать «победобесие», составляет петиции против парадов и ежегодно стараются дискредитировать сложившуюся, как в Белоруссии, так и в России практику празднования 9 мая. Некоторые, вполне в духе украинских единомышленников, пытаются героизировать белорусских коллаборантов, а отдельные уникумы даже дошли до сочинения хвалебных статей о гауляйтере Вильгельме Кубе. Думаете, вся эта толпа внезапно прозрела? Больше похоже на обычное лицемерие.

Ещё один интересный момент. Год назад оппозиционная пропаганда, говоря о параде Победы, рисовала апокалиптические картины массовой гибели его участников от ковида. Спустя год вирус никуда не делся, вакцинация только начинается, и эпидемиологическая ситуация стала только хуже. Но те же самые люди теперь не напоминают о пользе социального дистанцирования, а открыто призывают собираться в большие скопления людей. И к этому мы тоже привыкли – они же «невероятные», их ни одна зараза не берет.