Белорусские змагары пугают на ТВ Львова новыми «зелёными человечками»

10.02.2020, Киев, Игорь Петров

Россия за счет проведения учений в прошлые годы уже подготовила своих «зелёных человечков» для операции в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «5 канала Lviv» заявил глава белорусского движения «Разам» Вячеслав Сивчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка путинской России аннексировать Белоруссию может привести к третьей империалистической войне. Для Украины и Белоруссии не надо прояснять, что такое империалистическая война.

И вот эти два человека (Путин и Лукашенко) подводят нас к страшным события. Потому что если войска НАТО и российские войска будут стоять напротив, то, рано или поздно, конфликт может случиться.

Трагичные прогнозы относительно Белоруссии основаны на том, что за прошлый год более чем в два раза выросла российская группировка войск на восточных границах Белоруссии. Причем, вы посмотрите, сколько благодаря Лукашенко было проведено совместных учений на территории Республики Беларусь.

Новые «зеленые человечки» уже не только очень хорошо знают инфраструктуру Белоруссии, где что есть. Там их уже достаточно много накопили», – нагонял страху на львовских телезрителей гость из Минска.