Белорусские змагары с треском провалили свои же «честные выборы»

26.03.2020, Минск, Артем Агафонов

Белорусская прозападная оппозиция очень любит говорить о честных выборах. С ее слов, это прямо-таки лекарство от всех общественных болезней. Хочешь европейские зарплаты? – Помогут честные выборы! Низкие налоги? – Честные выборы! Чтобы милиция не обижала, а чиновники не воровали? – Они же! Вот соберутся все на избирательные участки, честно проголосуют, а назавтра проснутся в стране своей мечты. Иногда еще, для подстраховки, оппозиционеры-западники уточняли – «честные выборы без Лукашенко».

И вот они получили возможность продемонстрировать народу эти самые честные выборы без Лукашенко, выдвинув ему конкурента из своей среды на хитроумной многоступенчатой процедуре, которую из любви ко всему американскому назвали «праймериз». И началось…

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Началось еще до старта кампании. Бывший депутат белорусского парламента Анна Канопацкая попросту не прошла регистрацию. Вроде бы, придрались к качеству собранных подписей. Но скандал при этом был такой, и грязи сторонами было вылито столько, что в честности выборов уже возникли сомнения. Например, в Объединенной гражданской партии просто взяли и отказались признавать ее демократическим политиком. Поскольку решения там принимались консенсусом – ОГП удалось продавить решение и исключить из числа претендентов экс-депутата, до этого исключенную из самой партии. Число претендентов впервые сократилось – с 6 до 5.

Но это были только цветочки – следующий скандал произошел в середине марта, когда оставшаяся пятерка вовсю колесила по регионам и боролась за голоса участников собраний. Пока окучивали Витебскую область, и явным фаворитом был ее уроженец Павел Северинец, все было более-менее спокойно. Но в Брестской области его стал догонять Юрий Губаревич, который был местным уже для брестчан. Окончательно все обвалила не такая уж большая группа чиновников, которая пришла на собрание в городе Столин и за кого-то проголосовала.

Проигравший Северинец устроил скандал, обвинил Губаревича в том, что тот выгоден режиму. В общем – еще один скандал, тонны помоев и минус два кандидата. Гонку покинули 2 кандидата – сам Северинец и поддержавший его Алексей Янукевич, представляющий радикальных националистов из партии БНФ. Число претендентов сократилось до трех, а праймериз были приостановлены. Официально – из-за «вовремя случившегося» коронавируса.

Многие уже думали, что на змагарских праймериз можно ставить крест, как они вновь заставили о себе вспомнить. 25 марта заработал сайт, на котором каждый может выбрать своего кандидата на статус единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Вообще-то, его запуск планировался на 4 марта, и голосование должно было продолжаться до 31 числа, но со сроками у змагаров тоже не получилось.

Но дело даже не в сроках. Большие поклонники честных выборов, испугавшиеся десятка-другого чиновников в Столине оппозиционеры не испугались доверить голосование электронной системе, в которой единственным достоверным идентификатором является сим-карта белорусского (а также, почему-то чешского и швейцарского) оператора. И все. Одна симка – один голос. Сколько симок – столько голосов.

Подлинность внесенных данных невозможно проверить даже теоретически. Такие вот «честные» выборы. Зато при этом формируется база данных с телефонами и адресами электронной почты «сторонников перемен», которую от оппозиционеров регулярно требуют западные кураторы. И эти люди еще ругают белорусский Центризбирком за фальсификации.

В общем, не нужно быть Вангой, чтобы спрогнозировать, что электронное голосование закончится не меньшим скандалом, чем поездки кандидатов по регионам. Сейчас они будут активно накручивать себе десятки тысяч голосов, не существующих в реальности избирателей, а потом эпично ругаться, когда начнут их считать.

С идеей праймериз оппозиция носилась уже лет пятнадцать, но так и не смогла ее нормально реализовать. Споткнулась о неспособность просчитать риски и установить четкие и логичные правила, продемонстрировав интеллектуальную и организационную несостоятельность.