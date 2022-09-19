Белорусские змагары в Европе не общаются с беглыми русскими, опасаясь их «токсичности»

19.09.2022  20:00 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Русофобия, Эмиграция


Белорусская националистическая политэмиргация старается не общаться со сбежавшими в Европу российскими оппозиционерами.

Об этом в интервью ютуб-канале «Опыт Свободы» заявил беглый белорусский политолог Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская националистическая политэмиргация старается не общаться со сбежавшими в Европу российскими оппозиционерами. Об этом...

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«Есть два барьера, почему этого не произойдет. Первый абсолютно прагматичный: белорусам это не нужно. Белорусские демократические силы кроме богажа токсичности не получат ничего, объединившись с демократическими россиянами за рубежом. Это никак не поможет делу. Есть другой, ценностный аспект. Есть очень распространенное, и оно часто подтверждается, мнение в белорусском гражданском обществе, что либерализм русских заканчивается на вопросах Белоруссии и Украины. Когда ты начинаешь копать глубже, некая предрасположенность к имперскому мышлению сидит очень глубоко в демократически мыслящих россиянах. Что все равно «Крым не бутерброд» (цитата из блогера-уголовника Алексея Навального – ред.), все равно есть некое высокомерие по отношению к белорусским и украинцам. Вместо того, чтобы разбираться, кто из уехавших россиян придерживается таких взглядов, а кто полностью очистился от имперских склонностей, легче просто не взаимодействовать. Я думаю, что такой выбор делает большинство на публичном политическом уровне», – сказал Шрайбман.


Он также дал понять, что белорусская эмиграция не хочет делиться грантами, которыми Запад снабжает ее более щедро, чем российскую.

«Я могу понять, зачем это россиянам – потому что у Белоруссии уже более раскрученная демократическая платформа в изгнании и более ресурсно подкрепленная. Но зачем это белорусам, я понять не могу», – сказал Шрайбман.

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