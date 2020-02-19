Белорусский банкир: «Когда мы подойдём к грани, мы всё подпишем»

19.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия пытается объяснить неудачными нефте-газовыми переговорами с Россией собственные провалы в экономической политике.

Об этом в интервью оппозиционному «Еврорадио» заявил глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия с конца прошлого года говорила: на условиях 2019-го все и останется. Но почему-то в нашей трактовке это звучит: нам оставили условия прошлого года, значит, нам сделали хуже. Странновато так говорить.

Мне кажется, ситуация такая: Россия никому ничего не ухудшила… Это значит, что-то внутри страны идет в другую сторону.

Дырка, которая у нас есть, растет… и того, чего хватало в 19-м году, уже не хватает закрывать эту дырку. Мы внутри себя ничего не делаем, ничего не меняем и замедляемся. Импульс мы не порождаем, Россия нам не помогает, нам стало хуже. Это не вина России, это беда внутри нас самих», – сказал Бабарико.

Он прогнозирует, что в ближайшее время будет действовать инерционный механизм, и белорусский народ будет терпеть ухудшение ситуации до определенной грани.

«Как только мы подойдем к этой грани, мы тут же все подпишем. Мы за грань не перейдем. И народ будет радостно рукоплескать. Потому что никто из змагаров не предлагает позитив. Все предлагают борьбу против «Чего-то».

А людям нужно за «Что-то» бороться. За то, чтоб завтра было что есть, где работать. Борьба за независимость – вещь хорошая, но большая часть людей хотела бы бороться за жизнь. Надежда на то, что запад нам поможет описана у Ильфа и Петрова. Кто-то может создать «Союз меча и орала» и получить помощь, но это узкая ниша», – подытожил Бабарико.

Напомним, «Белгазпромбанк» и Бабарико сами являются активными меценатами белорусских националистов и долгие годы спонсируют различные проекты, связанные с белорусизацией. Этому не мешало то обстоятельство, что акции банка в равных долях принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку».