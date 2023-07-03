Белорусский боевик надеется вторгнуться в Россию, но хочет «освобождать Беларусь»

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Для свержения президента Белоруссии нужны не банда боевых замагаров, созданные в составе ВСУ, а новый Беломайдан.

Об этом ютуб-каналу «Жизнь-малина» заявил самый медийно раскрученный белорусский боевик, воюющий на Украине Игорь Янков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все равно нам нужно, чтобы там что-то произошло, огромное количество белорусов, которые опять (не знаю, каким образом) просто станут едины. Тогда что-то там поменяется», – сказал Янков.

Кроме того, он надеется, что Лукашенко сместит Россия, когда «проиграет войну Украине».

«Последствия проигрыша та сторона тоже несет. Сейчас его защищает Путин. И Путин понимает, что Беларусь ему полностью подвластна, он может ниточками тудемо-сюдомо. Но если это все произойдет, Путин поймет, что с Лукашенко нужно что-то сделать (он же не посылал туда войска). Режим, который останется в России, нужно перевести на Беларусь, чтобы там был их человек. А Лукашенко не их человек. Это хитрый тип, который и там, и там, и там», – добавил Янков.

Он участвовал в рейде так называемого «Русского добровольческого корпуса» в Белгородскую область, но, по его словам, проводить аналогичные операции на территории Белоруссии командование ВСУ запрещает.

«Для меня это суперсказочный замок. Диверсий там никаких невозможно. Почему мы знаем? Потому что та территория под запретом от нашего руководства, хоть оттуда летят ракеты. Ты не можешь там никаких действий проводить, не можешь в них стрелять. Поэтому та мулька, которая сейчас несется по Беларуси – вот они сейчас зайдут на пикапах с пулеметами – это все чушь полнейшая. Чтобы туда зайти, нам нужно хотя бы 250 тысяч подготовленных военных», – сказал Янков.

При этом он надеется, что вторжение на территорию России состоится.

«Сейчас мы еб…шимся здесь с русскими. Нужно забрать здесь все территории, что-то сделать с их территорией, потому что всегда будет агрессия. Чтобы это полностью остановить, нам реально нужно зайти туда забрать», – сказал Янков.