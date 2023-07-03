Белорусский боевик взбешен тусовками в одесских клубах

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В украинских клубах проходят беззаботные тусовки, несмотря на то, что страна воюет.

Об этом ютуб-каналу «Жизнь-малина» заявил самый медийно раскрученный белорусский боевик, воюющий на Украине Игорь Янков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня это бесит. Я понимаю, что люди должны как-то жить своей жизнью. Просто за всей этой жизнью они забили на то, что там происходит. Это видно по многим вещам. По тем же тусовкам на Ибице в Одессе. Чего вы в начале войны эту тусовку не делали», – сказал Янков.

Его оскорбило и то, что его военную машину перестали пропускать на улицах Киева.

«Здесь конфликты с военными, потому что, еб…, «мы вас туда не посылали, это ваш, бл…, выбор». Все кругом волонтеры. Все классно, но забывать, что там сейчас парни, нельзя. Нас сейчас большое количество, но мы закончимся. Когда мы закончимся, лучше чтоб вы уже сейчас знали, к чему вы должны прийти. Война будет долгой – дольше 10 лет», – сказал Янков.