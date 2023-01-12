Белорусский ЧОП тренирует бойцов для Вагнера?

Запрещенная в Белоруссии Deutsche Welle со ссылкой на «министра обороны» в «кабинете» Тихановской Валерия Сахащика опубликовала очередную «сенсацию». По информации «Немецкой волны», в Белоруссии создают аналог ЧВК Вагнера. По крайней мере, именно эта фраза была вынесена в заголовок статьи. Понятно, что и немецкая пропаганда и, тем более, Сахащик – источники ненадежные и имеют цели, далекие от правдивого освещения событий, поэтому постараюсь разобраться в этом самостоятельно.

«Белорусским аналогом ЧВК Вагнера» называют Частное охранное предприятие «ГардСервис» – структуру загадочную и породившую немало домыслов в оппозиционных кругах. ООО с таким названием было зарегистрировано в ноябре 2019 года и в первые месяцы своего существования не привлекало особого внимания. Безвестность закончилась 18 июня 2020 года, когда Лукашенко подписал указ №227 «Об оказании охранных услуг». В соответствии с этим указом, работники «ГардСервис» получали право носить и применять оружие. Тут следует отметить, что, в отличие от России, в Белоруссии рынок охранных услуг был давным-давно монополизирован государством. Лукашенко сделал это еще на заре своего правления, и главной структурой, имеющей полномочия на охранную деятельность, с тех пор является Департамент охраны при МВД республики. Существовали также несколько государственных военизированных охранных организаций, но частникам в эту сферу доступ был категорически закрыт, и для его открытия потребовался специальный президентский указ.

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Учредителем «ГардСервиса» стала компания «Глобалкастом – менеджмент», совладелицей которого была близкая к давнему соратнику Лукашенко Виктору Шейману Анна Пушкарева, которую не без оснований считают его гражданской женой. В августе 2020 года у компании сменилось руководство, и новым владельцем стал Александр Метла, глава благотворительного фонда «Память Афгана» и исторического парка «Линия Сталина», человек достаточно известный в патриотических кругах и при этом тоже хороший знакомый Шеймана. Вскоре после смены руководства у «Гардсервиса» поменялся и юридический адрес. Из респектабельного бизнес-центра «Немига-Сити» в центре Минска компания переехала на окраину белорусской столицы, туда, где до этого располагался центр подготовки белорусского спецназа. В общем, организация серьезная и, несмотря на частный статус, тесно связанная с руководством белорусского государства.

Поскольку указ №227 был подписан в неспокойное время накануне президентских выборов, сразу же поползли слухи, что ЧОП будет применяться для подавления протестных акций в тех случаях, когда использование для этого государственных силовых структур будет признано нецелесообразным. История продемонстрировала несостоятельность этой версии – силовики успешно справились с этой задачей без привлечения сторонних подрядчиков, даже если такая возможность первоначально и рассматривалась.

После 2020 года информации о деятельности единственного белорусского ЧОПа было немного, а официальной и надежной – не было вообще. Компания спокойно занималась своим бизнесом, сторонясь большой политики и не привлекая к нему ненужного внимания. Наиболее вероятная и логичная версия – занималась сопровождением грузов и охраной объектов где-нибудь в Африке или Латинской Америке. В то время Белоруссия разрабатывала месторождения и занималась строительством в Зимбабве и Венесуэле, и Шейман имел к этому непосредственное отношение.

Новая волна интереса к «ГардСервису» поднялась после начала российской спецоперации на территории Украины. Летом 2022 года в оппозиционных СМИ появилась информация от анонимного сотрудника, который утверждал, что в конце июля-августе для обучения сотрудников ЧОП прибыл самолет с «вагнеровцами» и что им обещали командировки и зарплату в 10 тысяч белорусских рублей. Тот же аноним утверждал, что на тот момент в «ГардСервис» числилось около пятисот человек. Спустя полгода еще раз поднял ставки Сахащик, который заявил, что сотрудников уже более тысячи и что их готовят на полигоне бригады спецназа в Марьиной Горке.

Может ли это быть правдой? Несмотря на сомнительность источников и то, что хоть как-то верифицировать информацию не представляется возможным, думаю, что это тот случай, когда нет дыма без огня. Еще в прошлом году, говоря о перспективах военного сотрудничества Белоруссии и России, я писал, что прямая отправка белорусской армии на украинский фронт связана для Лукашенко с серьезными рисками и возможна только в исключительном случае. А вот отправка бойцов, что называется, в частном порядке – другое дело.

Конечно, белорусские граждане участвуют в боевых действиях на стороне России и таких не меньше, чем в раскрученном «Полку имени Калиновского», воюющем за бандеровцев. Немало их и среди ополченцев Донбасса, и в составе ЧВК Вагнера, да и непосредственно в Вооруженных силах России им служить с недавнего времени позволено. Но все эти бойцы отправились на фронт на свой страх и риск, а время требует большего.

Позволить пугающему Пригожину официально вести набор добровольцев в Белоруссии Лукашенко не захотел. Зато организовать набор бойцов через частную, но подконтрольную компанию и поучаствовать в военном бизнесе, оставаясь официально в стороне – почему бы нет.