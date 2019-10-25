Белорусский депутат повздорил с Затулиным из-за Украины

25.10.2019, Москва, Елена Острякова

Декларация о выходе Украины из СНГ не подтверждается на практике.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Представители Украины участвуют в работе органов СНГ. Только что прошло заседание по железнодорожному транспорту. И железнодорожники с Украины в нем принимают участие – куда им деваться – несмотря на все политические декларации.

Украина денонсировала целый ряд в основном военно-политических соглашений в рамках СНГ, но во всех остальных продолжает участвовать. Потому что жизнь того требует. Несмотря ни на какую политическую конъюнктуру», – констатировал Затулин.

В полемику с ним вступил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Валерий Воронецкий.

«Я позволю себе не согласиться с подходом российских политиков. Когда, говоря об украинских железнодорожниках, коллега сказал: а куда они денутся. Подход неверный. При таком подходе очень сложно формировать доверие между странами и элитами. Нам нужно учиться взаимоуважительному диалогу», – заявил Воронецкий.

Он считает, что СНГ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не достигли даже краткосрочных целей, которые перед ними ставились. Вслед за президентом своей страны Александром Лукашенко он раскритиковал Россию.

«Очевидно для всех, что ключевую роль в ЕАЭС играет Россия. Поэтому и спрос с нее особый. Она заинтересована в том, чтобы этот проект был перспективным и привлекательным. Сегодня мы наблюдаем эгоистичные подходы в национальных элитах.

Часть представителей стран ЕАЭС вместо того, чтобы думать о создании наиболее благоприятных подходов для всего евразийского пространства, занимаются протекционизмом и стремятся обеспечить наилучшие условия для своих стран. То есть, такой несколько потребительский подход. Это очень опасно и не способствует развитию интеграции», – добавил Воронецкий.

В ответ Затулин напомнил, что Белоруссия вместе с Казахстаном тормозят создание механизмов, которые бы ускорили интеграцию. Например, парламентского объединения в рамках ЕАЭС.

«Когда мы говорим об интеграции, мы должны понимать, что она не может быть шведским столом. С которого что-то можно взять, а что-то оставить. Если идти на интеграцию, то надо рассматривать ее в комплексе: не только в экономической сфере.

Ведь состав ЕАЭС совпадает с составом участников ОДКБ. Разве это не повод для того, чтобы говорить не только об экономике, но и о политике. Отчего некоторые наши партнеры уклоняются, подозревая в этом попытку воссоздать в завуалированной форме Советский Союз. У нас таких планов нет.

Но давайте обратим внимание на развитие Евросоюза. Возможен ли там такой разнобой в оценке одних и тех же событий? Есть ли у нас дисциплина внутри союза? Все ли здесь без греха?

По конфликтным вопросам, которые возникают в мире, мы очень часто занимаем разные позиции и считаем, что это нормально. Мы в России никого не собираемся принуждать. Но оцениваем эти позиции», – парировал Затулин.

Его поддержал чрезвычайный и полномочный посол Киргизии Аликбек Джекшенкулов.

«Ваши подходы интересные и заслуживают внимания, но национальные интересы элит не всегда совпадают с интересами государства. Пока получается так: чем больше государство имеет, тем больше разговоров. Я бы призвал коллег ценить то, что мы имеем в рамках интеграционных процессов», – сказал он, обращаясь к белорусскому депутату.