Белорусский депутат предложил дискриминировать русскоязычных

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Западная гниль «позитивной дискриминации» добралась и до Белоруссии. Позитивно дискриминировать, правда, собираются не гомосексуалистов или нацменьшинства, как на Западе, а белорусский язык.

И ладно, если бы такую идею выдвинул кто-то из оппозиционеров, там русофоб на русофобе сидит и русофобом погоняет. Возмутителем спокойствия 21 февраля в ток-шоу на государственном телеканале СТВ стал депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк. Причем не простой депутат, а председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре, любимый историк Лукашенко и один из столпов официальной идеологии.

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«Ой по вам пройдутся некоторые блогеры», — прокомментировал слова Марзалюка ведущий передачи и главный редактор «Минского курьера» Кирилл Казаков, на что депутат ответил, что ему начхать.

Разумеется, некоторые блогеры по нему тут же «прошлись».

«Белорусский депутат Марзалюк на государственном белорусском канале заявил о необходимости дискриминации по языковому принципу. Белорусский язык, по словам Марзалюка, должен стать доминирующим, а титульная нация в Республике Беларусь — белорусы. Чем это отличается от разжигания национальной и языковой вражды?», написала в своем телеграм-канале сопредседатель движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

«Как вам такое? Как будто Оруэлла читаю. Но проходиться по Марзалюку я не буду. Ему все равно «начхать», — прокомментировала слова депутата художница Светлана Жигимонт.

Марзалюк не остался в долгу и уже 22 февраля на совместном заседании палат белорусского парламента обратился к генпрокурору с просьбой дать правовую оценку деятельности в социальных сетях группы «блогеров-псевдопатриотов», публикующих материалы, «выражающие негативное отношение к белорусскому государству, культуре и языку».

Заранее оговорюсь, что к белорусскому государству, культуре и языку я негативно не отношусь, но разделяю мнение блогеров. Дело в том, что никакой «позитивной дискриминации» не существует и не может существовать в принципе. Любая дискриминация предполагает две стороны, одна из которых является выгодоприобретателем, а права второй ущемляются.

В данном случае ущемленной стороной является русскоязычное большинство жителей Белоруссии, для которого эта дискриминация точно не является позитивной.

Свое обращение к генпрокурору Марзалюк объяснил тем, что «мы должны укреплять наш социум, а не разрывать его». Однако именно разрыву социума на привилегированное белорусскоязычное меньшинство и дискриминируемое русскоязычное большинство и способствует Марзалюк своими заявлениями.

К чему приводит последовательная реализация дискриминации по языковому признаку мы все прекрасно можем наблюдать на примере Украины. Кроме того, слова депутата прямо противоречат белорусскому законодательству и воле белорусского народа, проголосовавшего за равный статус русского и белорусского языков на референдуме 14 мая 1995 года.

Лучшее, что может сделать белорусское государство в языковой политике – это деполитизировать языковой вопрос. Просто обеспечить комфортную для всех языковую среду, гарантировать равные права граждан вне зависимости от того, каким из государственных языков они пользуются и пресекать все попытки как-то спекулировать и разжигать рознь на языковой теме. Принцип должен быть прост – не буди лиха.

К счастью, есть надежда, что Лукашенко отдает себе в этом отчет. В последние месяцы мы наблюдаем, пусть медленное, но исправление языковых перекосов предыдущего десятилетия. Начали убирать из общественных мест неудобочитаемую латиницу, а в городскую топонимику постепенно возвращается русский язык.

В своем скандальном выступлении на ток-шоу Марзалюк сказал, что выражает лишь свое личное субъективное мнение, а не позицию парламента или комиссии, которую возглавляет. Он и раньше допускал, мягко говоря, неоднозначные высказывания, но сейчас, пожалуй, некоторые мнения лучше держать при себе. Просто для того, чтобы, выражаясь словами парламентария, «не разрывать социум».