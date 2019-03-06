Белорусский дипломат не упомянул про Россию

06.03.2019, Минск, Галина Шершнева

Многовекторность белорусской внешней политики, которую проводит Минск, оправдывает себя

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 24» заявил бывший министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет другого разумного и рационального выхода. То место, в котором Господь расположил Беларусь, предполагает, что только такая политика может быть разумной. Через Беларусь всегда шли вторжения в одну сторону, а потом эта волна откатывалась обратно. Мы всегда были невольными участниками крупных конфликтов. Задача внешней политики состоит в том, чтобы проклятие такого расположения превратить в благословение. Нужно пользоваться тем, что мы между полюсами силы. Поэтому без многовекторности никуда.», – сказал Мартынов.

По его словам, в ЕС «сформировалось и укрепляется адекватное представление о Белоруссии как о самостоятельном субъекте, который полезен для интересов всех». Кроме того, наметилось потепление отношений с США.

«Перспектива бесспорно есть. Развитие идет в правильном направлении. Наши отношения развивались неоднозначно. Мы прошли через разные турбулентности. США не всегда были готовы считаться с интересами Беларуси. Но сейчас они понимают, что с этим субъектом надо работать, потому что он не приносит никому проблем и может приносить пользу», – добавил Мартынов.

Дипломат не упомянул об особых отношениях с Россией, а журналист государственного телеканала не счел нужным задать вопрос об этом.