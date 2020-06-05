Белорусский экономист-оппозиционер пугает страну апокалипсисом

05.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Экономическая ситуация в Белоруссии продолжает усугубляться – страна погрузилась в социальный и бюджетный кризис.

Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал бывший кандидат в президенты Белоруссии экономист Ярослав Романчук.

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По его словам, в такого уровня кризиса, как сегодня, в Белоруссии никогда не было.

«Белоруссия находится в долговом и валютном кризисах, страна отказалась от статуса «нефтяного эмирата», полностью провалились все интеграционные соглашения… Нет согласованной повести в рамках ЕАЭС, наблюдаются социальный и бюджетный кризисы» Лукашенко думает, что его модель экономики, которую можно окрестить «совок», еще может как-то сыграть. В частности, он полагает, что его волевым усилием удастся остановить рост цен, перезапустить производство и привлечь инвестиции. В частности, ставка делается на Китай», – говорит Романчук.

Он утверждает, что белорусской экономикой никто не занимается.

«Неделю назад в правительстве заявили, что в Белоруссии не будет даже рецессии и вообще с бюджетом проблем нет, а по апрелю мы видим обвал бюджетных поступлений на треть. Экспорт снизился на 20%. Поступлений от нефти нет, цены на калийные удобрения сократились. Властям тяжело посмотреть правде в глаза, поэтому они прячут голову в песок», – считает оппозиционер.

В 2010 году Романчук осудил соратников по оппозиции, организовавших массовые беспорядки в Минске. После этого экс-председатель Верховного совета Белоруссии и подписант Беловежских соглашений Станислав Шушкевич объявил Романчука трусом и предателем, а также посоветовал ему каяться всю жизнь.