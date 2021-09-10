Белорусский эксперт осудил многовекторность и заигрывания с националистами, которыми занимался Лукашенко

Геополитическое маневрирование, которым занималась Белоруссия последние 10 лет, было ошибкой и поставило страну на грань катастрофы.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил Директор центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десять последних лет до прошлогоднего кризиса у нас было слишком большое геополитическое маневрирование между центрами силы. И оно поставило Беларусь на грань глубокого кризиса. Это было ошибкой.

Нельзя было допускать такую высокую степень геополитического маневра. Общество, особенно государственный аппарат, оказались во многом дезориентированы. Многие оказались в иллюзии, что возможен нейтралитет или какая-то иная модель развития без четкого выбора между центрами силы.

Опыт прошлого года показал, что такая модель невозможна. Выбор должен быть сделан. Но когда холодная война закончится, нам понадобится новая модель, которая будет предусматривать конвертацию отношений с Россией и Китаем в новую геополитическую функцию в нашем регионе», – сказал Шевцов.