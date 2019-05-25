25.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Культура, Политика, Украина
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Белорусский эмигрант решил отбить Гребенщикова у украинцев

Беглый белорусский оппозиционер Андрей Санников пришел к выводу, что российский рокер Борис Гребенщиков посвятил Белоруссии свою новую песню «Баста раста».

Об этом он написал у себя в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Баста! Белорусский клип Гребенщикова… Для меня это однозначно белорусская тематика и через нее предупреждение о готовящейся катастрофе. Почему клип белорусский? Потому что только ленивый сегодня не говорит о возможном поглощении Беларуси Россией. Б.Г. это обозначил и в лексике и по смыслу», – написал Санников.

Последние годы теряющий популярность в России Гребенщиков часто ездил на Украину, где тесно общался с такими одиозными политиками как Михаил Саакашвили, Антон Геращенко и Борис Филатов.

Видимо Санников решил, что белорусская оппозиция стилистически вписывается в эту линейку русофобов и достойна внимания стареющей рок-звезды.

Андрей Санников в 2011 году был осужден в Белоруссии за организацию беспорядков во время выборов президента, но бежал  в Великобританию, бросив в Минске жену Ирину Халип и сына. Халип также была осуждена, отсидела, но эмигрировать не стала.

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