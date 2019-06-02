Белорусский фашист потерял глаз в Донбассе

02.06.2019, Москва, Елена Острякова

Белорус Дмитрий Рубашевский, воевавший в составе украинского националистического батальона «Правого сектора» в Донбассе под позывным «Ганс», получил тяжелые ранения под Марьинкой Донецкой области.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» украинский волонтер Александра Каладжиева.

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«Он получил тяжелые ранения всего тела. Один глаз спасти не удалось, поэтому предстоит протезирование, за другой борются врачи офтальмологи», – написала Каладжиева.

Объявлен сбор средств на лечение боевика.

Рубашевский воюет на Донбассе с 2015 года. В декабре 2017 года его наградили орденом «Народный герой Украины», основанном украинскими волонтерами. На своем шлеме он разместил логотип с рунами СС. Кроме того Ганс носил немецкую кепку времен Второй мировой войны.

В интервью оппозиционному белорусскому изданию «Белсат» (спонсируется из Польши и Великобритании) он признался, что является сторонником фашизма.

«Я сторонник национал-социализма, но не гитлеровского, не немецкого. А чтобы для всей Европы. Все модернизируется, и национал-социализм тоже. Нужно, чтобы все жили вместе, страны помогали друг другу, не было империй», – сказал Рубашевский в 2018 году.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в «Фейсбуке» сообщение о ранении «Ганса».

«Не пойму почему в украинской армии до сих пор не введены традиционные воинские звания: шарфюрер там или штурмманн.Стесняемся до сих пор, думме кляйне?» – написал Бердичевский