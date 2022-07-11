Белорусский философ в эфире у Соловьёва призвал к русификации и деколонизации

Для того чтобы запустить процесс деколонизации Русского мира и перестать быть «послушными обезьянами» Запада, необходимо в корне переосмыслить образовательную программу в стране, русифицировав всю концепцию подхода к вопросу.

Об этом в эфире «Россия 1» рассказал декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что нынешняя просветительская система РФ нуждается в переориентации на исторические ценности. По его мнению, современные западные политики, в отличие от предшественников, не преследуют целью построение созидательного общества.

«Почему у нас преподносится эта политическая модель? Почему у нас не происходит некой русификации общественных наук? Не в смысле украинизации – провозглашать, что мы тут всё создали. Но всё-таки, с упором на наше видение. Говорят о «технологическом превосходстве» Запада. Странная вещь. Например, технологически немцы делают лучше автомобили. Никто с этим не спорит. На этом основании – что? Мы должны копировать их модель? Если Россия поставляет газ, она же не говорит «Отдайте нам Эстонию»? Или, если русские первыми открыли Антарктиду, они же не требуют, чтобы Антарктида вошла в состав России. Но, тем не менее, это технологическое превосходство было создано, на самом деле, при предыдущих поколениях. Это поколение ухудшающихся в качестве политиков – это транжиры. Это люди, которые расходуют капитал, накопленный предшествующими поколениями европейских жителей. Промышленная революция – эта база, была достигнута, совершена при других политических системах, при других общественных реалиях, когда не было этой псевдодемократической модели, созданной после Второй мировой войны. Когда это произошло, и началась деградация», – отметил Гигин.

Политолог напомнил, что большинство выдающихся политических деятелей Западного мира – представители минувших столетий. По его словам, именно на их знания и опыт следует полагаться, изучая европейскую культуру.

«Почему Джонсон не может быть Черчиллем? Потому что Черчилль относится к поколению созидателей той Британской Империи. Он (Джонсон – ред.) относится к совершенно другому уже поколению. У Джонсона, в принципе, в этих реалиях, такой биографии как у Черчилля быть не может. А мы слепо копируем эту модель, ее дублируем. Ладно бы, мы преподносили в ВУЗах великих мыслителей Томаса Гоббса, Джона Локка. Каких-то мелких аналитиков 1970-х, 80-х, 90-х гг. мы преподносим как «светочей», а их изобретения в области политического анализа – как что-то абсолютно правильное. И на этом воспитываем нашу молодежь. Мы должны провести деколонизацию нашего образования. Если мы говорим о деколонизации, когда-то Патрис Лумумба сказал (бельгийскому – ред.) королю Бодуэну: «Мы больше не ваши обезьяны». Мы должны перестать быть обезьянами Запада. Путин правильно сказал, что «Мы еще не начинали», но уже в каких-то сферах нужно не просто начинать, а резко ускорять темп. Все начинается не только с экономики и финансов, а с образования, гуманитарной сферы, общественных наук», – призвал эксперт.