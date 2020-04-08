Белорусский фотограф добился удаления сериала Зеленского из «Инстаграма»

08.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский фотограф Юрий Кривошей добился удаления официальной страницы украинского сериала «Сваты» из «Инстаграма».

Об этом Кривошей написал в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот так неграмотный СММщик из-за пары неподписанных фоток может похерить аккаунт со 150.000 подписчиков» — написал Кривошей.

Пять месяцев назад он обнаружил два своих фото на странице «Сватов». Фотографии, сделанные во время съемок сериала на горнолыжном комплексе «Логойск» в 2017, были опубликованы на портале логойской районной газеты «Родны край», где указано авторство Юрия.

Кривошей попытался предъявить претензии администраторам странички, но те сослались на то, что нашли фотографии «на просторах интернета». Тогда белорус обратился к администраторам соцсети, и аккаунт был удален.

«Ничего не имею против сериала, нормальная режиссура и актёры, но правила инстаграма есть правила», – написал Кривошей.

В 2017 году сериал «Сваты», который снимает студия Владимира Зеленского «95-й квартал», был запрещен на Украине, и его съемки продолжились в Белоруссии. В 2019 году, когда Зеленский стал президентом Украины, запрет на показ был снят.