Белорусский фронт: Следующий удар – по окрестностям Петербурга

11.08.2020, Санкт-Петербург, Валентин Филиппов

Мы не видим всей шахматной доски – успокаиваем мы себя. Но с чего мы решили, что игра идёт именно в шахматы? Что это, вообще, игра? Никто с нами не собирается играть, а просто уничтожает. Уничтожает исходя из своей логики, а не из нашей. Нанося удары, исходя из логики, которую мы не только не постигли, но даже не определились, кто именно нас бьёт.

Мы вот, к примеру, можем долго радоваться, что нам удалось добиться режима тишины на Донбассе. А противник, возможно, доволен, что освободил силы для ударов на других направлениях. И Белоруссия, как новое направление для удара по России, – подходит идеально. Именно захват Белоруссии позволит замкнуть линию, отрезающую Россию от Западной Европы и возвращающую нас на границы 16 – века. Проект «Междуморье» можно будет считать реализованным.

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Что дальше? Нас, безусловно, будут теснить на Юге, Кавказе и Средней Азии. Но не так уж сильно, как нам иногда кажется. Главные действия по демонтажу России запланированы именно на Западном направлении. И речь даже не о Калининграде, заблокированном с моря и суши не хуже Приднестровья.

Если проследить дугу от Чёрного до Балтийского моря, становится логичным и понятным, что «Междуморье» постараются дотянуть до самой Финляндии. Проще говоря, включить в проект часть Ленинградской области, желательно, вместе с городом Санкт-Петербургом. Таким образом, Россия потеряет выход к Балтийскому морю полностью. А страны Прибалтики, к примеру, смогут вернуть себе транзит российского газа, нефти и всего, что сегодня переваливается через порты Ленинградской области. То есть, стать монополистами по перевалке российских грузов на Балтийском море.

Такие карты недруги России публикуют в Сети

Такое предположение может показаться фантастикой. Но никто не сказал, что всё это произойдёт завтра. Просто давайте помнить, что Ленинградская область, в том числе и её западная часть, – очень слабо заселённая территория. Что по промышленному развитию, эта территория – одна из первых в России. Что весь промышленный и морехозяйственный комплекс находится в частных руках, а руки эти хранят деньги не в России.

Ну а главное, что на этих территориях много лет успешно работает федеральная программа развития малых народов. Из года в год, из дня в день, жителям Сойкинского полуострова рассказывают о величии и самобытности народов, которые проживают на данных территориях. На этих территориях, при поддержке государства, создаются общественные организации и культурные общества. Ведущие ВУЗы страны открывают кафедры по изучению культуры и быта этих народов.

Простой единичный пример. Есть такой народ – ижоры. Ещё 10 лет назад их насчитывалось в мире около 300 человек, в том числе в Ленинградской области 102 человека. Сегодня подсчитать их невозможно. Десятки миллионов бюджетных денег ежегодно направляются на развитие этого народа. Развитие выглядит оригинально. Все спортивные секции в конкретных населённых пунктах называются «ижорские». Дети занимаются не боксом, не танцами, не шахматами, а ижорским боксом, ижорскими танцами, ижорскими шахматами. Все праздники и народные гуляния получают приставку «ижорские». К примеру, советский День Рыбака или День Строителя, празднуется, как Ижорский Народный Праздник.

И вот уже в сельских клубах появляются таблички «Ингерманландия». На ветру полощется прикольный флаг с забавной геральдикой. И вереницы двухэтажных автобусов со скандинавскими туристами на борту тянутся по «святым местам».

Возможно, это смешно, но совсем недавно Википедия причислила ижоров к лику депортированных народов. Если кому-то интересно, то это ложь. Но теперь ничего не докажешь, википедия написала.

И что я хочу сказать… что ещё несколько лет такой промывки мозгов на Сойкинском полуострове, и новообращённые ижоры зададут вопрос, где их место, в «лапотной России» или «просвещённой Европе», откуда их вероломно изъял деспотичный Пётр Первый? Впрочем, не в ижорах главная опасность, а в том, что среди элит всегда найдутся те, кто захочет и для себя отчекрыжить кусочек земли и людишек.