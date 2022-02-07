Белорусский калий пойдет через российские порты
Украинские бизнесмены отказались предоставлять портовые услуги для перевалки белорусского калия.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. Это 12 млн тонн, огромная масса, которую надо переместить. В этом проблема. Украинцы предложили. Мы согласились. А сегодня заявили, что в Одессе мы не будем грузить.
То есть, их остановили тоже через несколько суток. Нам не власти предлагали, а собственники этих терминалов. Я-то понимаю тренд, но я не думал, что они таким образом ответят. Они же понимают, что мы все равно отгрузим», – сказал Лукашенко.
Ранее переваливать белорусский калий отказалась Литва. Сейчас Белоруссия в авральном порядке строит терминал в одном из российских портов.
«Вы не сможете все 12 млн, не хватает мощностей портовых. Начали строить, предоставили нам площадку и прочее. Строит частник. Будет 100% собственность нашего гражданина. Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы мы с колес начали грузить этот хлоркалий хотя бы через год. Это будет темой разговора по возвращении Путина из Пекина. Чтобы не было задержки, волокиты», – отметил Лукашенко.
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