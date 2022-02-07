Белорусский калий пойдет через российские порты

Украинские бизнесмены отказались предоставлять портовые услуги для перевалки белорусского калия.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас проблема возникла с белорусским хлоркалием. Это 12 млн тонн, огромная масса, которую надо переместить. В этом проблема. Украинцы предложили. Мы согласились. А сегодня заявили, что в Одессе мы не будем грузить.

То есть, их остановили тоже через несколько суток. Нам не власти предлагали, а собственники этих терминалов. Я-то понимаю тренд, но я не думал, что они таким образом ответят. Они же понимают, что мы все равно отгрузим», – сказал Лукашенко.