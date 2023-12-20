Белорусский КГБ беззастенчиво тролит беглых змагаров

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Замначальника следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек внезапно включился в онлайн-занятие «Свободного белорусского университета» и сообщил, что «все под контролем».

В университете рассказали, что участники семинара регистрируются под никами, поэтому проверить их трудно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусский тележурналист Игорь Тур уверяет, что КГБ расшифровал все ники.

«Смею намекнуть – эту историю беглые рассказывают далеко не целиком. В целях реальной безопасности можем назвать имена и фамилии всех подключавшихся к этим zoom’ам за парочку месяцев», – написал Тур в своем тг-канале.

Это уже не первое выступление Бычека перед представителями беглой белорусской оппозиции, которых называют змагарами. 17 ноября он возник на семинаре по безопасности в варшавском молодежном хабе назвал собравшихся экстремистами и предложил им явиться с повинной.

Включение из Минска удалось организовать благодаря оппозиционному активисту Олегу Аксенову, который думал, что работает внештатным аудитором Счетной палаты ЕС, но на самом деле год снабжал информацией КГБ. Некий Андрей давал Аксенову задания посещать змагарские мероприятия и писать о них отчеты – якобы для контроля за целевым использованием грантов. Аксенова не смутило, что представитель органа Евросоюза общается с ним на русском языке.

Когда Аксенов сообщил, что переезжает в Норвегию, его попросили провести заключительный онлайн-семинар. В розыгрыше принимал участие загримированный Тур.

Сеанс связи с КГБ вызвал шок у беглых оппозиционеров. Они срочно провели «расследование», чтобы выяснить имя сотрудника, который «принял Аксенова на работу в ЕС». На самом деле змагары просто опубликовали имя человека, со счета которого приходила «зарплата аудитора» – Антон Лемешев, уроженец Могилева.



Однако это не уберегло змагаров от дальнейших разоблачений. Так, в Минске получили полную информацию о проходившей в Киеве секретной конференции «Путь к свободе», на которую были собраны все представители беглой белорусской оппозиции не только с Украины, но и из Польши, и Литвы, и даже самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская, выступившая по видеосвязи. Хотя деньги на мероприятие дал один из фондов сети Сороса, реальными организаторами выступали СБУ и ГУР Минобороны Украины.

О том, что секрета не получилось, сообщил в эфире белорусского телевидения все тот же Константин Бычек.

«В действиях организаторов и участников мероприятия содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), ст.289 (акт терроризма), а для белорусских граждан – и ст.356 (измена государству) УК. Нам известны установочные данные всех организаторов и участников, маршруты их передвижения, транспортные средства, места размещения, каналы и средства связи, применяемые меры конспирации. В общем, все, вплоть до последующей оценки результатов этой сходки», – сказал белорусский чекист.