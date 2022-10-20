Белорусский КГБ поймал украинского шпиона
Деятельность резидентуры военной разведки Украины пресечена на территории Белоруссии.
Об этом сегодня заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Задержан резидент – гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Он работал на СБУ. Встречи проводились в Одессе и других городах на территории третьих государств», – сказал Тертель.
Украинский резидент был заброшен в Белоруссию из Польши, в одном из приграничных районов создал агентурную сеть, завербовал граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности Вооруженных Сил и силовых структур.
При этом часть украинской резидентуры белорусский КГБ отпустил.
«Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию нами задержаны в других регионах страны. Мы стараемся в каждом случае вникнуть по-человечески. Бывают такие моменты, когда мы, разобравшись, и уже в рамках жеста доброй воли позволяем этим гражданам убыть на территорию сопредельного государства. Вместе с тем, есть случаи, которые я называл. Возбуждено уголовное дело за шпионаж, за измену государства, ведется следствие», – сказал Тертель.
По его словам, ситуация на украинской границе осложняется.
«Каждый день мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории. Ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь – от 6 до 10 фактов. Они пресекаются. Постоянно ощущают провокации наши пограничники на государственной границе. Фактически каждый день эта угроза применения оружия в отношении наших военнослужащих, это оскорбления, другие акты, которые не соответствуют высокому уровню военнослужащих в любых государствах», – отметил Тертель.
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