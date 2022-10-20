Белорусский КГБ поймал украинского шпиона

20.10.2022  21:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 343
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Деятельность резидентуры военной разведки Украины пресечена на территории Белоруссии.

Об этом сегодня заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Деятельность резидентуры военной разведки Украины пресечена на территории Белоруссии. Об этом сегодня заявил глава...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Задержан резидент – гражданин Украины, а также двое наших граждан, которые вступили на путь предательства и работали в интересах иностранного государства. Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Он работал на СБУ. Встречи проводились в Одессе и других городах на территории третьих государств», – сказал Тертель.

Украинский резидент был заброшен в Белоруссию из Польши, в одном из приграничных районов создал агентурную сеть, завербовал граждан, которые собирали информацию закрытого характера о деятельности Вооруженных Сил и силовых структур.

При этом часть украинской резидентуры белорусский КГБ отпустил.

«Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию нами задержаны в других регионах страны. Мы стараемся в каждом случае вникнуть по-человечески. Бывают такие моменты, когда мы, разобравшись, и уже в рамках жеста доброй воли позволяем этим гражданам убыть на территорию сопредельного государства. Вместе с тем, есть случаи, которые я называл. Возбуждено уголовное дело за шпионаж, за измену государства, ведется следствие», – сказал Тертель.

По его словам, ситуация на украинской границе осложняется.

«Каждый день мы видим усиление разведывательной деятельности с украинской территории. Ежедневно попытки нарушения воздушного пространства Республики Беларусь – от 6 до 10 фактов. Они пресекаются. Постоянно ощущают провокации наши пограничники на государственной границе. Фактически каждый день эта угроза применения оружия в отношении наших военнослужащих, это оскорбления, другие акты, которые не соответствуют высокому уровню военнослужащих в любых государствах», – отметил Тертель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть