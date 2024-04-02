Белорусский КГБ раскрыл, откуда летят беспилотники по объектам в России

Елена Острякова.  
02.04.2024 17:25
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Терроризм, Украина


СБУ вербует в Белоруссии агентов, которые за небольшую  плату соглашаются съездить в Смоленскую область, забрать спрятанные там беспилотники, перевезти их на пусковые позиции и запустить.

Об этом рассказал задержанный белорусским КГБ уголовник Евгений Грук, оперативную съемку допроса которого показал телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ вербует в Белоруссии агентов, которые за небольшую  плату соглашаются съездить в Смоленскую область,...

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Агенты СБУ вышли на Грука через телеграм-канал, который он почитывал. Они два месяца передавали его по цепочке якобы друзей и знакомых, прежде чем дали конкретное задание.

«В Россию просил съездить после Нового года. Сказал: в зависимости от того, сколько ты хочешь заработать. Можно походить, посмотреть какую-то местность, куда-то отослать фотографии. Если хочешь больше денег, то надо поехать последить за какими-то военными и передать их координаты или положить что-нибудь под машину. На территорию Смоленска надо было заехать и установить в указанном месте где-то там захороненный беспилотник. Его достать, потом завести его в другое место, поставить вверх», – рассказал Грук.

«Услугу» по запуску беспилотника СБУ оценивает в 2-3 тыс долларов. Грук выполнял задание попроще – забирал взрывчатку у западной границы и раскладывал в лесу в схроны. За это ему на карту переслали 1500 белорусских рублей. В совершении теракта в России на допросе в КГБ признался бывший рабочий «Нафтана» Сергей Еремеев. Его завербовал белорус, сбежавший в Польшу Александр Соколов. За 6 тыс долларов Еремеев подорвал грузовой железнодорожный состав на расстоянии 1200 км от российской границы.

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