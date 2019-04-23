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23.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Местная власть, Политика, Украина
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Белорусский лайфхак для Украины: оппозицию заставили оплатить охрану своего мероприятия

Минский горисполком потребовал от организаторов традиционного оппозиционного шествия «Чернобыльский шлях» оплаты за услуги милиции по охране мероприятия.

Работа правоохранителей была оценена в 7,5 тыс белорусских руб или 290 тыс. российских. Таким было условия согласования акции.

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Оргкомитет «Чернобыльского шляха» платить отказался и намерен все-таки выбить из Мингорисполкома разрешение протестовать бесплатно. Об этом говорится в специальном заявлении.

В марте оплачивать услуги милиции (6375 бел. руб.) отказались организаторы празднования «Дня воли». В итоге часть участников была задержана, а на самих руководителей были составлены протоколы за нарушение порядка организации массового мероприятия. Судебные заседания по данному административному делу должны состояться 29 апреля.

В этом году во время «Чернобыльского шляха» оппозиция планировала выдвинуть лозунги против Белорусской АЭС и посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича.

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