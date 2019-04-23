Белорусский лайфхак для Украины: оппозицию заставили оплатить охрану своего мероприятия

23.04.2019, Москва, Елена Острякова

Минский горисполком потребовал от организаторов традиционного оппозиционного шествия «Чернобыльский шлях» оплаты за услуги милиции по охране мероприятия.

Работа правоохранителей была оценена в 7,5 тыс белорусских руб или 290 тыс. российских. Таким было условия согласования акции.

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Оргкомитет «Чернобыльского шляха» платить отказался и намерен все-таки выбить из Мингорисполкома разрешение протестовать бесплатно. Об этом говорится в специальном заявлении.

В марте оплачивать услуги милиции (6375 бел. руб.) отказались организаторы празднования «Дня воли». В итоге часть участников была задержана, а на самих руководителей были составлены протоколы за нарушение порядка организации массового мероприятия. Судебные заседания по данному административному делу должны состояться 29 апреля.

В этом году во время «Чернобыльского шляха» оппозиция планировала выдвинуть лозунги против Белорусской АЭС и посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича.