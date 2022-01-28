Белорусский лидер пообещал вернуть Украину

28.01.2022  13:39 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Западу не удастся разорвать узы славянского братства между Украиной и Россией с Белоруссией.

Об этом сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу не удастся разорвать узы славянского братства между Украиной и Россией с Белоруссией. Об...

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«Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии. Формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство», – заявил президент.

«Но мы – родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни – из глубины веков. И это надо сберечь, чего бы нам ни стоило. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи – основа общей безопасности и выживания. И как бы кому не хотелось, мы обязательно вернем нашу Украину в лоно нашего славянства», – сказал Лукашенко.

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