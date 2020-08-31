Белорусский майдан будет тлеть долго, периодически взрываясь – политолог

31.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Белорусской власти и элитам пора осознать собственную вину в том, что происходит в стране вокруг протестных движений, которые начинают принимать долговременный характер.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно предсказуемо белорусская «оппозиция» (она лишь тень оппозиции, которая явно за свои действия не отвечает) скатилась в русофобию, и появление Шушкевича совершенно неслучайно. Я думаю, ещё прорежется Зенон Позняк, насколько я помню, он в Америке был.

Но что такого сказал Шушкевич, что не говорили некоторые белорусские официальные лица на таком мероприятии, как «Минский диалог»? Куда на полусогнутых бежала вся белорусская политическая элита, дабы засвидетельствовать своё почтение ЕС и куда очень не стремились приглашать российских гостей, дабы они чего не услышали, за исключением самых проверенных людей.

Поэтому, я думаю, что главное может сделать белорусская политическая элита и власть – это осознать свою собственную вину в этих событиях, свои собственные ошибки», – заявил эксперт.

«Потому что – да, всё это Польша, всё это Литва. Я думаю, мы недооцениваем роль Польши и переоцениваем роль США. Да, какие-то полевики црушные там наверняка есть, но, тем не менее. Кстати говоря, британцы там могли быть. Но говорить о том, что это всё возникло путём манипуляции извне – это несерьёзно.

В связи с этим, второй тезис. Надеяться на то, что само выгорит, нельзя. Этот бесформенный бульон – на что похож из тех протестов, что мы видели последнее время? На мой взгляд, больше всего на «жёлтые жилеты».

Непонятные люди, без особенных лидеров, политическая программа – это «Лего», его можно перестраивать каждый день. То же самое.

А у этих вообще политической программы нет. Экономическая программа прекрасной Белоруссии в новом мире – это вообще полная экономическая пустыня без шансов.

Вот этот бульон может булькать очень долго, имея периодические кризисные всплески с кровью путём очень незначительного финансирования», – рассказал Евстафьев.