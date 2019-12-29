Белорусский Майдан поставлен на паузу

29.12.2019, Москва, Елена Острякова

Очередная акция маргинальной белорусской оппозиции против интеграции с Россией стала самой малочисленной в череде аналогичных мероприятий, проходивших в последнее время.

Не помогли даже листовки со страшилками про санкции Запада и войну с «очередной Сирией», которые были расклеены по Минску.

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Организаторы объясняют это предновогодними хлопотами и административными арестами главных зачинщиков белорусского Майдана: Павла Северинца и Елены Толстой. Однако независимые наблюдатели связывают провал акции с тем, что она оказалась не нужной белорусской власти, которая негласно содействовала прошлым манифестациям, приуроченным к встречам президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В довершении ко всему майданщики рассорились по поводу формы мероприятия. Олдскульная оппозиция настаивала на старообрядном митинге с молитвой в исполнении неканоничного духовенства и шествии, однако молодые грантоеды из движения «Свежий ветер» решили стильно, модно, молодежно растянуться цепочкой вдоль центрального проспекта.

В итоге постоять на площадь пришло менее сотни человек, а через три часа еще меньше народа попыталось выстроиться, взявшись за руки. Однако заявленную протяженность не осилили даже при помощи бело-красных националистических флагов и такой же расцветки шарфиков.

Между тем, соглашения об интеграции, подписание которых анонсировалось к 20-летию Союзного государства 8 декабря, не подписаны до сих пор. Возможно, что по окончании административных сроков майданщиков белорусская власть вновь прибегнет к их услугам для оправдания саботажа процесса.