Белорусский майдан пробудил истерические польские амбиции к Третьей Речи Посполитой

17.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Ажиотаж, истерия и лавина фейков в польских СМИ вокруг белорусского майдана объясняется, в том числе и пробуждением аппетитов Варшавы по отношению к Минску в случае успеха кампании по отрыву Белоруссии от России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю, как возбудились в польских СМИ по поводу возможности отрыва Белоруссии от России. При этом массовая истерика в связи с тем, что они боятся, что Россия теперь нападёт, эти фейки, которые «Радио Свобода» закинула, в Белоруссии же тоже распространяли активным образом, что Россия готовится ввести войска.

Это же ещё совпало со столетием «чуда на Висле», в Варшаве массовые торжественные мероприятия проходили, в связи со столетием отражения атаки большевиков на Варшаву. И всё – тогда мы защитили вторую Речь Посполитую, сейчас пришло время для третьей.

А Речь Посполитая, по сути, это земли, на которых сейчас Литва, Польша, часть Украины до Киева и вся Белоруссия…Они не скрывают, что хотят восстановить, у них в преамбуле к Конституции сейчас официальное название государства Третья Речь Посполитая – нынешнее название Польши.

Причём вторая – этот 1920 год, когда они уже захватили Минск, захватили Вильно, Киев, и думали, что эти границы и закрепят. И вот тут теперь такая возможность. Поэтому такое возбуждение, такой накал страстей, всевозможных эмоций во всей польской прессе», – заявил Корнилов.

«И ничего не стесняются! Я просто представил себе картину, если бы в России находился бы какой-то американский гражданин, два-три гражданина, которые просто руководили бы действиями «Black Lives Matter» в Нью-Йорке: сейчас перекрываем Таймс-сквер, сейчас мы идём что-то штурмовать.

Это же не просто координация, это прямое указание идёт из Польши. Представляете, что бы началось, если бы мы подобное сделали? Это же действительно было бы грубейшее вмешательство. А полякам – можно», – констатировал эксперт.