Белорусский майдан запустила фирма-организатор праздников и свадеб

17.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Протесты в Белоруссии срежиссированы професиональными организаторами праздников.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил белорусский журналист Константин Придыбайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на белорусских майданщиков работает местное ивент-агентство, которое профессионально создает эмоции.

«Основной костяк штаба, сейчас объединенного штаба, а тогда – штаба Виктора Бабарико составляет ивент-агенство. Агентство, которое работает над созданием праздников, проведении корпоративов и свадеб. Они, как раз-таки, умеют работать с эмоциями, потому что мы заказываем ивент-агентство, чтобы провести Новый год, например, мы же не хотим рыдать на Новый год или говорить правду в Новый год. На корпоративах всегда все врут и лицемерят.

И вот, как раз-таки, ивент-агентство, оставшееся в Covid без работы, и очень крупное, одно из старейших, стало основой для штаба Виктора Бабарико. У Виктора Бабарико была одна из самых ярких кампаний, она потом превратилась в эту кампанию с тремя женщинами. Для меня есть параллель – эта история, эта кампания протеста, она очень эмоциональная, ее создают люди, профессионалы, умеющие работать с эмоциями. И поэтому картинка яркая, фотографии сочные, все по-доброму, по-классному, но мы-то знаем, что дальше будет жопа, но они умеют делать шоу», – заявил Придыбайло.

Российский политический обозреватель Гия Саралидзе подчеркнул, что подобным образом удалось привести к власти на Украине президента, КВНщика Владимира Зеленского: «Мы видели одну компанию, которая КВНовская, которая привела к победе президента. Теперь мы видим другую компанию, которая организовывала праздники, которая может привести нового руководителя… Какая параллель замечательная, ты посмотри, агентство по проведению праздников, свадеб и так далее, а в другой стране были ребята, которые занимались КВНом и фильмами. Видишь, создавали эмоции. Нужно создать нужную эмоцию, а потом, как сказал Костя, будет жопа. Прекрасный план».

По мнению российского политолога Армена Гаспаряна, организация протестов в виде шоу в последнее время стала трендом мировой политики.

«Логично абсолютно – посмотри, это такой общий тренд политики за последние полтора года. Где уже окончательно перестали обращаться к восприятию, умственному, человека, а нужны какие-то яркие, красивые, позитивные эмоции. Неважно, по какому поводу – в Белоруссии ивент-агентства, на Украине съёмочная группа «Квартал 95» отработала целую президентскую кампанию и выиграла ее.

То, что происходит в США вокруг Black Lives Matter – это в чистом виде Голливуд, абсолютный, стопроцентный, с какими-то типажами, характерными для второсортного кино со злодеями, с обязательной победой сил добра. Только не очень понятно, каких именно, потому что в какой-то момент там сами запутались, что является добром. То же самое происходит в Европе.

Очевидно, что в нынешнюю эпоху нас ждут подобные истории. А у нас в Хабаровске разве не так было? Ну ты посмотри, первый марш за Фургала – внятная повестка, люди вышли задать вопрос, что произошло. Каждый следующий марш добавлял остроты ощущений. Противники храма в Екатеринбурге, экологи «Гринписа», феминистки Владивостока, церковные раскольники – весь фрик-парад, который только возможен, он там оказался.

И главное, что это отличная картинка. Согласись, если бы условно на акцию вышли все наши друзья, это было бы скучное зрелище. Мы бы стояли, говорили какие-то правильные вещи, но мы бы так не жгли. А этот парад бизонов – прикольно смотреть», – подытожил Гаспарян