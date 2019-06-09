Белорусский майдаун: «Ещё неизвестно, кто опаснее – Бабич или Мезенцев»

09.06.2019, Тракай, Владимир Гладков

После 2014 года сценарий воссоединения Белоруссии с Россией не выглядит фантастическим, от нового российского посла в Минске местным «свидомым» не стоит ожидать ничего хорошего.

К такому мнению пришли участники проходившего в Прибалтике либерального «VII Форума свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«К тому, что происходит между Путиным и Лукашенко, – это не межгосударственные отношения, это отношения двух ОПГ, которые конфликтуют между собой и договариваются.

Они не будут договариваться ни с каким Западом по своим интересам, а между собой они договорятся.

Не в первый раз конфликт, не в первый раз примирение, видимое или кажущееся», – заявил экс-замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Санников, осужденный в 2011 году за организацию беспорядков во время выборов президента и позже получивший политическое убежище в Великобритании.

«Но здесь есть некоторые особенности – это сегодняшнее затишье не связано с изменением стратегии Путина, стратегии Кремля по Беларуси. Я думаю, какое-то решение принято, решение это не в пользу Лукашенко и, соответственно, не в пользу независимости Беларуси.

Просто поменяли игроков, ещё неизвестно, кто опаснее – вместо провокационного Бабича прислали спокойного, к тому же воспринимаемого у Лукашенко Мезенцева, которые ещё более близок к Путину и будет осуществлять кремлёвский план не менее эффективно. Бабич провёл инвентаризацию и выложил своему преемнику план действий», – добавил «свидомый».

При этом либеральный политолог, научный сотрудник BNAC Карлова университета Александр Морозов отметил, что нужно быть готовым ко всему.

«Конечно, после 2014 года, с какой стороны ни гляди на ситуацию с Беларусью, очевидно, что все должны принимать новые меры безопасности. Потому что до 2014 года никто бы из нас не сомневался в том, что никакой аншлюс – ни в прямой, ни в ползучей форме – невозможен.

Он как бы невозможен и сейчас в отношении к Беларуси, но, поскольку это всё происходит после 2014 года, то нужно дуть на молоко и готовиться к этому, а не заниматься опровержением этой возможности», – призвал Морозов.