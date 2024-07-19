Белорусский марш на Восток: Батька ставит на талибов по пути к индусам

Елена Острякова.  
19.07.2024 20:30
  (Мск) , Москва
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Афганистан, Белоруссия, Дзен, Индия, Общество, Политика, Россия, Торговля


Белоруссия будет отдавать приоритет сотрудничеству со странами Востока, поскольку считает их более надежными партнерами. В частности, планируется строительство транспортного коридора Белоруссия-Пакистан, который пройдет, в том числе, через Афганистан.

Об этом министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия будет отдавать приоритет сотрудничеству со странами Востока, поскольку считает их более надежными партнерами....

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«Афганистан в этом плане уже спокойное государство. Разговаривал с министром иностранных дел Афганистана, он мне рассказал, насколько серьезно идет сегодня торговля с Пакистаном. И даже посоветовал идти и в Афганистан и через Афганистан – дальше. У нас еще много стереотипов в отношении азиатских стран, потому что мы мало их знаем», – сказал Рыженков.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед МИДом задачу выйти на уровень торговли с Индией – не меньше, чем с Китаем.

«Надо понимать, что в Индии вопросы сотрудничества с Западом в чуть большем приоритете, и инерция в этом вопросе чуть больше. Но несмотря на это, есть ряд проектов и договоренностей. Пока не раскрываю их подноготной, но в ближайшее время мы будем свидетелями их реализации», – сказал Рыженков.

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