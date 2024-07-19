Белорусский МИД отбил у Польши страсть к интригам одним документом

Елена Острякова.  
19.07.2024 13:52
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Польша, Экономика


Угрозы властей Польши перекрыть границу с Белоруссией и остановить транзит китайских товаров были инспирированы извне. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша никогда не будет действовать в ущерб своим интересам. То, что они делают сегодня, означает только одно: их интересам сегодня это соответствует. Значит, какие-то политические вещи в Польше есть, которые допускают такое отношение к Белоруссии. Значит, с кем-то они разыгрывают этот козырь нашей границы и этот товарооборота», – сказал Рыженков.

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Угрозы властей Польши перекрыть границу с Белоруссией и остановить транзит китайских товаров были инспирированы...

По его словам, делегация белорусских дипломатов посетила Варшаву и убедила тамошние власти не перекрывать границу.


«Шантаж по поводу транзита китайских товаров у них не получился от слова совсем, как бы они не хорохорились, а наши беглые не поддакивали. Мы в ходе моей поездки передали ряд документов и очень подробно объяснили природу вещей на границе, что было не просто воспринято с пониманием, но и принято нашими коллегами, и на этом интерес к интригам пропал», – сказал Рыженков.

Ранее политологами делались предположения, что решение президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести войска от украинской границы было связано с польскими угрозами перекрыть китайский транзит.

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