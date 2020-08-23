Белорусский МИД отчитал Зеленского

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусскому президенту Александру Лукашенко согласиться на требования оппозиции и провести повторные выборы.

Об этом он заявил в интервью «Евроньюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться – вперед!» – сказал Зеленский.

В министерстве иностранных дел Белоруссии отреагировали на это заявление.

«Знаете, Украина – братская для нас страна и украинский народ – братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них», – сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его мнению сама Украина имеет только негативный опыт разрешения конфликтных ситуаций.

«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», – резюмировал Глаз.