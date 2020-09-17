Белорусский МИД оттоптался на резолюции Европарламента

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

МИД Белоруссии разочарован сегодняшней резолюцией Европарламента по белорусскому вопросу.

Об этом говорится на официальном сайте внешнеэкономического ведомства.

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«Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов.

К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС», – говорится в заявлении.

Белорусские дипломаты считают, что резолюция «носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса».

«Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что “кто в лес, кто по дрова”, и призывает в никуда. Также европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран.

Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией», – говорится в заявлении.

Белорусский МИД назвал ущербными призывы европарламентариев к санкциям и сворачиванию отношений.

«Понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента», – подытожил белорусский МИД.