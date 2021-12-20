Белорусский МИД с боями отступает из Европы под контроль спецслужб

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Новости о масштабном реформировании белорусского МИДа «удачно» совпали с сообщением о нападении на одно из посольств.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал сегодня после совещания у президента о массированной переброске дипломатов с Запада на Восток.

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«Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы закрываем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы – это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств и страны дальней дуги. Значительно будет укреплено наше присутствие в странах, которые для нас являются стратегически важными партнерами: Китай, Индия, ряд других государств. Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция. Надо действовать сейчас максимально быстро, оперативно. Этого требует время», – сказал Макей.

Реформироваться будет и сам МИД. В частности, там откроется отдел Китая.

Сегодня же стало известно, что было совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне, в результате которого серьезно пострадал один из дипломатов. У него диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга. Дипломатическая полиция Лондона задержала часть нападавших.

В воскресенье днем возле здания посольства проходил пикет эмигрантской организации «Надзея». Он носил относительно мирный характер, но после его окончания посольство забросали яйцами. Два дипломата вышли осмотреть место происшествия и подверглись нападению.

«По сути дела, перепалки не было. Мы подвергались оскорблениям, нападкам. Люди очевидно находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы же, насколько это возможно, пытались их утихомирить. Хотя эта ситуация однозначно выходила из-под контроля. А в дальнейшем после прибытия наряда полиции один из выступавших нанес удар кулаком в лицо консула. Он находится в больнице. Диагностирован перелом носа, сотрясение мозга, выбит передний зуб. Человек теряет сознание, ему плохо», – рассказал советник посольства Андрей Миськевич.

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич возмущен тем, что полиция Лондона, по его мнению, бездействует, и призывает к действию национальные спецслужбы.

«Белорусские спецслужбы должны защищать наш народ, защищать страну. Мы вправе привлекать к ответственности тех, кто нарушает наше законодательство так, как мы считаем нужным. Каждый предатель, тот, кто, ползает по кабинетам Польши, Литвы, вымаливая санкции, организовывает теракты на территории Беларуси, должен знать, что безнаказанными вы не останетесь, и каждый из вас будет привлечен к уголовной ответственности», – написал Гайдукевич в своем телеграм-канале.

Политолог Петр Петровский считает, что спецслужбы надо привлечь и к реформированию МИДа.

«Перекос в работе МИД РБ в пользу стран коллективного Запада сказался и на качестве части сотрудников, вовлеченных в западные структуры и программы. Некоторые из них оказались одурманены западными ценностями и покинули МИД в 2020 г. по политмотивам. Многие в МИД и особенно в приближенных к нему НКО развивали (а некоторые и сегодня продвигают) многовекторность в политическом смысле, доводя её до логики «ситуативного нейтралитета». Возникают сомнения в компетентности, психологической и мировоззренческой готовности качественно работать в восточных странах перенаправляемых туда специалистов из западных дипмиссий. Сможет ли МИД концептуализировать новую международную стратегию? Так, что с праздником чекисты. Без вас здесь будет туго», – написал Петровский.

Проблему предательства дипломатов признал и Макей.

«Эта ситуация обнажила некоторые стороны нашей жизни. В этой ситуации принципы еще более важны. Если ты находишься на дипломатической службе (президент сказал, что это больше, чем военная служба) ты должен соблюдать те вещи, которые являются святыми для патриота. Если ты неспособен проводить ту линию, которая выработана государством, значит должен иметь мужество уйти. А некоторые люди хотят получать денежку от государства и одновременно поливать его грязью. Я считаю, что это абсолютно немужские подходы. Ты должен принять решение и быть настоящим мужиком», – сказал он.